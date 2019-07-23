Yusuf Kaplan: İki ülke Türkiye'yi kuşatmaya çalışıyor

Son zamanlarda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği zırvalığı hakkında yaptığı önemli çağrılarla gündeme gelen gazeteci - yazar Yusuf Kaplan, Türkiye'nin dış politikasına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Yusuf Kaplan, Rusya ve ABD ile olan ilişkilerimizle ilgili olarak dikkatli olmamız gerektiğini belirterek, "Ruslar hem Türkiye’ye S-400 satıyor, hem de İdlib'i vuruyor, masumları katlediyor! ABD hem Ankara’yla hem de YPG'lilerle görüşüyor! ABD ile Rusya Türkiye’yi kuşatmaya çalışıyor. Ceylanpınar'a roket atılıyor. Türkiye, her zamankinden güçlü! Ama her şeye hazırlıklı olmalı." dedi.