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Yusuf Kaplan çok sert çıktı: Onları da kaldırmazsanız namertsiniz

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta birimlerinin İstiklâl Marşı Derneği'nin "Pazar Ola" isimli dükkânının tabelasını kaldırtması sosyal medyada büyük tepki çekti. Yazar Yusuf Kaplan, yaşanan olaya "Madem yabancı tabelaları kaldırıyoruz. Bütün İng, Fr, Latince tabelaları kaldırmazsanız namertsiniz" diyerek tepki gösterdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:57
Yusuf Kaplan çok sert çıktı: Onları da kaldırmazsanız namertsiniz

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi, şair ve mütefekkir İsmet Özel'in Fahri Genel Başkanı olduğu İstiklal Marşı Derneği'nin kooperatifi "Pazar Ola’nın Osmanlı Türkçesi tabelasını kaldırdı. Olay büyük tepki çekerken Yusuf Kaplan, belediyeye çok sert çıktı.

Yusuf Kaplan, CHP'li belediyeye çağrıda bulunarak, "Adana İstiklâl Marşı Derneği'nin "Pazar Ola" dükkânının Kur'an Türkçesi tabelası kaldırılmış. Madem yabancı tabelaları kaldırıyoruz. Bütün İng, Fr, Latince tabelaları kaldırmazsanız namertsiniz! Ağır mı oldu? Kur'an alfabesinden duyulan nefreti görünce hafif bile" dedi.

CHP'li belediye İsmet Özel'in derneğine ait tabelayı kaldırdı

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:57
  1. Adana
  2. Yusuf Kaplan

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