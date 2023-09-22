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İSLAM Yusuf İslam'ın ' İslam'da 4 kadın evliliği' ile ilgili gazeteciye verdiği efsane cevap!
İSLAM

Yusuf İslam'ın ' İslam'da 4 kadın evliliği' ile ilgili gazeteciye verdiği efsane cevap!

Yeniakit Publisher
2023-09-22 14:32:00 -
Yusuf İslam'ın ' İslam'da 4 kadın evliliği' ile ilgili gazeteciye verdiği efsane cevap!

İngiliz şarkıcı Cat Stevens, 1977 yılında Müslüman olarak ismini Yusuf İslam olarak değiştirmişti. İslam, Türkiye'ye geldiğinde bir basın mensubunun kendisine evlilikle ilgili sorduğu soruya verdiği efsane cevap gündem olmuştu.

İngiliz şarkıcı Cat Stevens, 1977 yılında Müslüman olarak ismini Yusuf İslam olarak değiştirmişti. İslam, Türkiye'ye geldiğinde bir basın mensubunun kendisine evlilikle ilgili sorduğu soruya verdiği efsane cevap gündem olmuştu.

İngiliz şarkıcı Yusuf İslâm, Türkiye'ye geldiğinde bir muhabir "Girdiğiniz İslâm dininde bir erkeğin dört kadınla evlenmesine ne diyeceksiniz? Yani bunun mantığını nasıl kabul edeceksiniz? Siz bir Batılı aydın bir şarkıcı olarak bunu nasıl kabul ettiniz?" sorusunu sormuştu.

Yusuf İslam'ın ise verdiği efsane cevap şöyle:

"Sen, beni eski hâlimle tanıdığını söylüyorsun. Ben Müslüman olmadan önce kaç kadınla beraber olduğumu bilemem. Onlardan çocuğum olmuşsa onu da bilemem. Ben böyle adi bir hayat yaşarken sen bana hayrandın. Ben şimdi Müslüman oldum. Tek eşle evliyim. İkinci bir evliliğe niyetli de değilim. İslam dini dörde kadar izin veriyorsa onların ve çocuklarının sorumluluğunu da ona yüklüyor. Senin hayran olduğun batıda böyle bir sorumluluk yok. Bir çok çocuk babasını bilmez. Baba da çocuğunu görmeden gider bu dünyadan."

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