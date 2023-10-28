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Gündem Yusuf İslam'dan Büyük Filistin Mitingi'nde dünyaya çağrı
Gündem

Yusuf İslam'dan Büyük Filistin Mitingi'nde dünyaya çağrı

Yeniakit Publisher
2023-10-28 16:23:00 - 2023-10-28 16:29:35
Yusuf İslam'dan Büyük Filistin Mitingi'nde dünyaya çağrı

Dünyaca ünlü Müslüman sanatçı Yusuf İslam, Büyük Filistin Mitingi'nde kalabalığa seslendi.

Dünyaca ünlü Müslüman sanatçı Yusuf İslam, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'ne katıldı.

Bir konuşma yapan Yusuf İslam, Saray Bosna'daki kuşatmayı dünyanın izlemekle yetindiğini hatırlatarak, Gazze'deki trajedi için harekete geçme çağrısı yaptı.

İngiliz müzisyen Yusuf İslam, miting alanındaki kalabalığa yaptığı konuşmada, "Hz. İbrahim Aleyhisselam bir siyonist değildi. Siyonizm trajedi sonucunda güçlenmiş bir ideolojidir. Filistinlilerin bununla hiçbir alakası yoktur. Savaşlarda her daim mağdurlar küçük yavrular olmuştur. Uluslararası toplum Saray Bosna'daki kuşatmayı 4 sene izlemişti. Şu anda dünya daha ne kadar bekleyecek? İsrail halkına sesleniyorum... Netanyahu sizin peygamberiniz değil. Ölüm ve yıkım yolunu terk edin, insanlığın vicdanına dönün..." ifadelerini kullandı.

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