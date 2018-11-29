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Yusuf İslam, İstanbul'da öğrencilerle buluştu

NUN Aile Akademisinin organizasyonuyla İstanbul'a gelen Yusuf İslam öğrencilerle bir araya geldi.

29 Kasım 2018 Perşembe 15:49
Yusuf İslam, İstanbul'da öğrencilerle buluştu

Dünya çapında ünlü sanatçı Yusuf İslam, öğrenci ve velilerle bir araya geldi.

NUN Aile Akademisinin organizasyonuyla NUN Okulları'nın Beykoz'daki kampüsünde, öğrenci ve velilerle buluşan İslam, hayat hikayesini, müzik yaşamını ve eğitim faaliyetlerini anlattı.

Eğitimin mekanik ilerlememesi gerektiğini belirten İslam, "Öncelikle öğrencilere, hayatla başa çıkabilme yollarını öğretmeliyiz ve eğitimin her aşamasında öğrenciler faal olarak yer almalı. Başarıya ancak öğrenci mutlu olduğu takdirde ulaşabiliriz." dedi.

Öğrencilerin ve velilerinin sorularını da yanıtlayan İslam, İslamiyet'e geçiş sürecine değinerek, 1960'lı yıllarda ona şöhreti getiren şarkılarında yalnızlığını ve arayışını anlattığını belirtti.

Hayat serüveninin İslamiyet ile tanıştıktan sonra farklı bir şekilde ilerlediğini söyleyen İslam, popülerliği değil, iyi bir insan olmayı tercih ettiğini, sanatçılara doğrudan ve iyilikten ayrılmamaları gerektiğini tavsiye etti.

"Bu sebeple müziğe geri döndüm"

İslam'ı seçmesinin ardından "Yusuf" ismini almasının sebebini anlatan İslam, "Hazreti Yusuf'un meşhur hikayesini hepiniz bilirsiniz. Ben de o öyküyle aramda bağ olduğuna inandım ve böyle bir seçim yaptım. Cat Stevens sahne adını da ben bulmuştum. O zaman bir 'kedi' gibi her eve girip kendimi sevdirmiştim." diye konuştu.

Yazdıklarıyla herhangi bir sırrı ifşa etmediğini belirten İslam, "Şunları yaparsanız mutlu olursunuz diye reçete vermiyorum. Tek yaptığım, hayat yolculuğumu insanlarla paylaşıp onların bu tecrübeden istifade etmelerini sağlamak." dedi.

Kişisel gelişimini tamamlamak adına ve İslamiyet ile ilgili öğreneceği çok şey olduğu düşüncesiyle müziği bırakma kararı verdiğini ifade eden Yusuf İslam, "2000'li yıllarda ilhamı yeniden hissettim. Müzik, evrensel bir değerdir. İnsanlar birçok mesajı şarkılar yoluyla içselleştiriyor. Konserlere yeniden başladığımda şunu gördüm ki, farklı kültürlerden insanlarla bir araya gelmek ruhuma iyi geliyor ve bu sebeple müziğe geri döndüm." açıklamasında bulundu.

Yusuf İslam, hediye takdiminin ardından, okulun kampüsünü gezdi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 15:49
  1. Cat Stevens
  2. Yusuf İslam
  3. NUN Okulları

YORUM YAZ

  • AlperenAlperen39 dk önce
    S.alykm maalesef çalgı aletleriyle meşgul olanların islam'ın ruhunu yani takvayı kaybettiklerini cahiliyeye meylettiklerini defaatle müşahade ettim.Rabbimiz kardeşimizi o şerden, modernist kafalıların fetvalarından korusun..
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