Yusuf İslam, Helal Fuarı’na katılacak

29 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşecek etkinliğe açılış konuşmacısı sıfatıyla katılacak olan Yusuf İslam, İslamiyet’i kabul ettiği 70’li yıllardan bu yana sürdürdüğü muhteşem yolculuğunda edindiği dersleri, tüm inançlardan, düşüncelerden ve milletlerden birçok insanı etkileyen hikâyesini Dünya Helal Zirvesi katılımcıları ile paylaşacak. Dünya Helal Zirvesini her yıl organize eden Discover Events’in Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Yusuf İslam’ın katılımlarının etkinliği onurlandıracağını ifade etti.