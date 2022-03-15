Yusuf İslam: Erdoğan'ın dünyadaki Müslümanlar için çabasına hayranım
"Uluslararası İyilik Ödülleri" programında ödül alan Yusuf İslam gönderdiği video mesajında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyadaki Müslümanlar için çabasına hayranım" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Uluslararası İyilik Ödülleri' programında ödül alan ama programa katılamayan Yusuf İslam teşekkürlerini iletti.
İslam video mesajla katıldığı programda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyadaki Müslümanlar için çabasına hayranım. Dünya Müslümanları Erdoğan'ın liderliğini, barış ve istikrara katkısını takdir ediyor" ifadelerini kullandı.