Yusuf Hemedani kimdir? Yusuf Hemedani kabri nerede?

Nakşibendi Tarikatının büyüklerinden olan Yusuf Hemedani Hz. Gerçek adı Yakup Yusuf Hamdadi’dir. Yusuf Hemedani Hazretleri 1048 yılında Hemedan’ın Bûzencird köyünde doğdu. Evliyanın büyüklerinden olan Yusuf Hemedani Hazretleri, Allah dostlarından Ahmet Yesevi Hazretleri ve Abdulhalik-il Gücdevani Hazretlerinin hocasıdır. İnsanları Hak’a davet eden, onlara doğru yolu gösterip hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine Silsile-i Aliyye denilen büyük alim ve velilerin sekizincisidir. Yusuf Hemedani Hazretlerinin doğduğu Bûzencird köyü Moğul istilasında harap olan ortadan kalkmıştır. Hayatını Kur’an, sünnete adayan Yusuf Hemedani, hayatı boyunca binlerce talebe yetiştirdi. Abdullâh-î Berkî, Hasan-î, Hoca Ahmed Yesevî, Yesevîlik, Abdulhalik-ıl Güjdevani Hz. Yusuf Hemedani Hazretlerinin dört büyük halifesidir. Ahmet Yesevi Hz. Türkistan tarafına göç edip insanları irşat ederek onları doğru yola girmesine vesile oldu. Ahmet Yesevi’nin talebeleri Anadolu ve Rumeliye kadar gelerek bu bölgelerin Müslümanlaşmasında çok büyük gayretleri oldu. Yusuf Hemedani Hz. amelde Hanefi itikadda ise Maturidi’idi. Bağdat’da tahsil gördüğü için Şafi e Eşari mezhebini de iyi bilirdi. Yusuf Hemedani Hazretleri çok cömert biriydi. Yusuf Hemedani Hazretleri çizme imalatı ve çiftçilik yaparak geçimini sürerdi.

Yusu Hemedani kabri nerede?

Yusu Hemedani Hazretleri 1140 senesinde Hemean’ın Merv şehrinde vefat etti ve Yusu Hemedani Hazretlerinin türbesi Merv şehrinde bulunmakta. Merv nerede? Türkmenistan sınırları içinde tarihi İpek yolu güzergahı üzerinde kurulmuş, Karakum Çölü'nde bir vaha şehri olarak bilinir.