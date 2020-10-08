  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Yusuf Hemedani kimdir? Yusuf Hemedani kabri nerede?
Biyografi

Yusuf Hemedani kimdir? Yusuf Hemedani kabri nerede?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Horasan erenlerinin piri Yusuf Hemedani ve İmam Gazali ile tanışacak olması Yusuf Hemedani’nin kim olduğunun araştırılmasına neden oldu. Peki Yusuf Hemedani kimdir? Yusuf Hemedani ne zaman yaşadı? Yusuf Hemedani eserleri neler? Yusuf Hemedani türbesi nerede? İşte Yusuf Hemedani hayatı?

Yeniakit Publisher
2020-10-08 14:54:00 -
Yusuf Hemedani kimdir? Yusuf Hemedani kabri nerede?

Nakşibendi Tarikatının büyüklerinden olan Yusuf Hemedani Hz. Gerçek adı Yakup Yusuf Hamdadi’dir. Yusuf Hemedani Hazretleri 1048 yılında Hemedan’ın Bûzencird köyünde doğdu. Evliyanın büyüklerinden olan Yusuf Hemedani Hazretleri, Allah dostlarından Ahmet Yesevi Hazretleri  ve Abdulhalik-il Gücdevani Hazretlerinin hocasıdır. İnsanları Hak’a davet eden, onlara doğru yolu gösterip hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine Silsile-i Aliyye denilen büyük alim ve velilerin sekizincisidir. Yusuf Hemedani Hazretlerinin doğduğu Bûzencird köyü Moğul istilasında harap olan ortadan kalkmıştır. Hayatını Kur’an, sünnete adayan Yusuf Hemedani, hayatı boyunca binlerce talebe yetiştirdi. Abdullâh-î Berkî, Hasan-î, Hoca Ahmed Yesevî, Yesevîlik, Abdulhalik-ıl Güjdevani Hz. Yusuf Hemedani Hazretlerinin dört büyük halifesidir. Ahmet Yesevi Hz. Türkistan tarafına göç edip insanları irşat ederek onları doğru yola girmesine vesile oldu. Ahmet Yesevi’nin talebeleri Anadolu ve Rumeliye kadar gelerek bu bölgelerin Müslümanlaşmasında çok büyük gayretleri oldu. Yusuf Hemedani Hz. amelde Hanefi itikadda ise Maturidi’idi. Bağdat’da tahsil gördüğü için Şafi e Eşari mezhebini de iyi bilirdi. Yusuf Hemedani Hazretleri çok cömert biriydi. Yusuf Hemedani Hazretleri çizme imalatı ve çiftçilik yaparak geçimini sürerdi.

Yusu Hemedani kabri nerede?

Yusu Hemedani Hazretleri 1140 senesinde Hemean’ın Merv şehrinde vefat etti ve Yusu Hemedani Hazretlerinin türbesi Merv şehrinde bulunmakta. Merv nerede? Türkmenistan sınırları içinde tarihi İpek yolu güzergahı üzerinde kurulmuş, Karakum Çölü'nde bir vaha şehri olarak bilinir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çilingiroğlu Semih Yalçın'ı FBI ve Amerikan polisiyle tehdit etti
Gündem

Çilingiroğlu Semih Yalçın'ı FBI ve Amerikan polisiyle tehdit etti

Dün CHP'nin yayın organında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sert açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'na tepki göst..
Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı
Dünya

Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı

Filistin davasını satarak büyük bir ihanete imza atan Birleşik Arap Emirlikleri, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar devam ederken Ermenist..
Köylüler füze sandı! Teklif Kanada'dan geldi
Dünya

Köylüler füze sandı! Teklif Kanada'dan geldi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan bir baraj gölünde görülen yüksek hızlı toplu taşıma araçları ile ilgili füze ihbarı yapılmıştı. Yük..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay