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Yusuf Günay: "Fikret Orman konuşmalarına dikkat etmeli"

Galatasaray’da 2.

02 Haziran 2019 Pazar 22:00
Yusuf Günay: "Fikret Orman konuşmalarına dikkat etmeli"

Galatasaray’da 2. Başkan Yusuf Günay, Fikret Orman’ın açıklamalarına cevap vererek, "Fikret Orman konuşmalarına dikkat etmeli. Kabul edilebilir bir açıklama değil ve camiamızdan özür dilemeli" dedi.


Kulüp televizyonuna konuşan Galatasaray 2. Başkanı Yusuf Günay, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın yaptığı, "Son 2 lig şampiyonunu hakemler belirledi. Rizespor - Galatasaray, Galatasaray - Beşiktaş maçları Türk futbol tarihine kara leke olarak geçmiştir" açıklamalara yanıt olarak, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş büyük kulüpler ve başkanları sorumlulukla hareket etmeli. Fikret Orman aynı zamanda Kulüpler Birliği başkanı. Konuşmalarına dikkat etmeli. Kabul edilebilir bir açıklama değil ve camiamızdan özür dilemeli. Ayrıca Galatasaray’ın Kulüpler Birliği’ne güvenini sarstı, Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan istifa etmesi gerekir. VAR’sız dönemde en son şampiyon bizdik, VAR’ın ilk yılında da Galatasaray’ın şampiyon olması bir şeyler göstermiyor mu? VAR’lı da, VAR’sız da Galatasaray şampiyon. Biz 8 puan gerideyken hakemler hiç konuşulmadı, o zaman neden bu şikayetler yapılmıyordu?" şeklinde konuştu.



"İnsanlar uyardı ama biz ihtimal vermek istemedik"


İbra edilmemelerine değinen Günay, "İdari ibrasızlık sonrasında arka odada toplandık, bir sessizlik var. İnsanlar olabilir diye uyarıyordu ama biz ihtimal vermek istemedik. Arka odada sessiz şekilde oturuyoruz, Abdurrahim bey; beyler önümüzdeki hafta borçsuzluk belgesi almak için 74 milyona ihtiyacımız var dedi, sanki böyle bir dert yok. Abdurrahim Albayrak Galatasaray için son derece önemli. Kime nasip olur, 6 kez gel, 6 kez şampiyon ol. Bizim bütçemizde devlet bütçesinden daha fazla disiplin var, aşılamaz. Biz kar ettiysek, tüm kurallara uyduğumuz için" dedi.



"Türkiye’de bütün kulüpler zarar ederken..."


Galatasaray’ın kar eden tek kulüp olduğuna değinen Günay, "Türkiye’de bütün kulüpler zarar ederken, Galatasaray’ın 3. çeyreği 82 milyon Euro kar ile kapatması, yönetimin bu konudaki gayretinin sonucu. Şampiyonlar Ligi’ne katılıp da zarar ettiğimiz çok sezon oldu. Bu kar bilançoda oynamayla olmuştur diyen büyüklerimize çok üzüldük. Biz 2 bin 525 kişinin oyuyla yönetime geldik, bu oyların bize verdiği yetki ve sorumluluğu, Galatasaray lehine kullanmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 22:00
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