Yusuf Alabarda: S-400 tali bir mesele asıl mesele...

Strateji Uzmanı ve Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yusuf Alabarda TV 24 canlı yayınında bölge ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Alabarda, "Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerle ilgili analiz yapılırken sürekli olarak S-400'ler ve insan hakları konuşuluyor bunlar tali meselelerdir. Asıl mesele Siyonizmin 1948 yılından beri ortaya koyduğu en büyük ikinci projesidir. Türkiye'nin şuanki macadelesi tampon bölge stratejisidir. Nedir bu Türkiye'nin önünü kesip Ortadoğu ülkeleri ile ilişkisini kesmektir. Bunun en büyük destekçisi de ABD'dir. ABD ve terörist YPG/PKK'nın ilişkisini Cumhurbaşkanımızın dile getirmesi tesadüf değildir. ABD ve Türkiye arasındaki sorunun nedenini CENTCOM olarak söyleyenler var bu tamamen yanlıştır. Tampon bölge stratejisi ile İsrail Türkiye'nin diğer Ortadoğu ülkeleri ile bağını kesmek istemektedir. Bunu PKK devletçiği ile yapmak istemektedir. Burada demografik yapı ile oynanmak istenmektedir."dedi.