Yürüyüş, her ne kadar 7'den 70'e herkesin yapabileceği en kolay egzersizlerden biri olsa da fizyolojik ve psikolojik faydayı artırmak için yürüyüş öncesinde ve yürüyüş sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar var.

● Yürüyüşten en az 1 saat önce yemek yiyin. Aksi takdirde sindirim için vücut çok enerji harcar ve daha fazla yorulmanıza sebep olur.

● Kilo vermek amacıyla naylon falan gibi şeyleri vücudunuza sarmayın.

● Sağlık sorununuz varsa ya da yaşınız 40'ın üzerindeyse doktora görünmeden yürüyüşlerinizi abartıp uzun mesafeler katetmeyin.

● Diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalığınız varsa sık sık doktor kontrolünden geçmeyi ihmal etmeyin.

● Egzersizi ne zaman yaptığınız çok da önemli değildir. Sabah yürüyüşünün daha iyi olmasının sebebi, havanın sabah daha taze olmasıdır.

● Yeşil bir ortamda yapılan yürüyüş ile vücudunuza giren oksijen artacağından ve maksimum fayda elde edeceğinizden yürüyüş yaparken araç trafiğinin olduğu yollarda yürümekten kaçının.

● Sahil kenarında yürümek kansere karşı daha faydalı..



Yürüyüş sırasında, nefes alabilen ve ayağınızın rahat olduğu, destek bölgeleri bulunan spor ayakkabıları tercih edin.

● Yürüyüş süresince kullanmadığınız kaslarınızı hareket ettirmeyi unutmayın. Mesela elinizdeki su şişesini kullanıp, kaldırıp indirerek kollarınıza egzersiz yapın..

● Yürüyüş yaparken susamayı beklemeden, her 10-15 dakikada bir mutlaka sıvı tüketin.

● Yürüyüşü bitirdiğinizde eve girince mutlaka esneme hareketleri yapın. Böylece hem vücudunuz rahatlar hem de muhtemel zedelenmeleri önlemiş olursunuz.

● Yürüyüş sonrasında sıcak duşu değil soğuk veya ılık duşu tercih edin. Böylece vücudunuzda meydana gelebilecek şişlikleri önlemiş olursunuz.