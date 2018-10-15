Yürüyüş yaparken...
Sağlığınız için en kolay egzersiz yöntemi olan yürüyüş, hem mental hem de fizyolojik anlamda fayda sağlıyor.15 Ekim 2018 Pazartesi 18:04
Yürüyüş, her ne kadar 7'den 70'e herkesin yapabileceği en kolay egzersizlerden biri olsa da fizyolojik ve psikolojik faydayı artırmak için yürüyüş öncesinde ve yürüyüş sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar var.
● Yürüyüşten en az 1 saat önce yemek yiyin. Aksi takdirde sindirim için vücut çok enerji harcar ve daha fazla yorulmanıza sebep olur.
● Kilo vermek amacıyla naylon falan gibi şeyleri vücudunuza sarmayın.
● Sağlık sorununuz varsa ya da yaşınız 40'ın üzerindeyse doktora görünmeden yürüyüşlerinizi abartıp uzun mesafeler katetmeyin.
● Diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalığınız varsa sık sık doktor kontrolünden geçmeyi ihmal etmeyin.
● Egzersizi ne zaman yaptığınız çok da önemli değildir. Sabah yürüyüşünün daha iyi olmasının sebebi, havanın sabah daha taze olmasıdır.
● Yeşil bir ortamda yapılan yürüyüş ile vücudunuza giren oksijen artacağından ve maksimum fayda elde edeceğinizden yürüyüş yaparken araç trafiğinin olduğu yollarda yürümekten kaçının.
● Sahil kenarında yürümek kansere karşı daha faydalı..
Yürüyüş sırasında, nefes alabilen ve ayağınızın rahat olduğu, destek bölgeleri bulunan spor ayakkabıları tercih edin.
● Yürüyüş süresince kullanmadığınız kaslarınızı hareket ettirmeyi unutmayın. Mesela elinizdeki su şişesini kullanıp, kaldırıp indirerek kollarınıza egzersiz yapın..
● Yürüyüş yaparken susamayı beklemeden, her 10-15 dakikada bir mutlaka sıvı tüketin.
● Yürüyüşü bitirdiğinizde eve girince mutlaka esneme hareketleri yapın. Böylece hem vücudunuz rahatlar hem de muhtemel zedelenmeleri önlemiş olursunuz.
● Yürüyüş sonrasında sıcak duşu değil soğuk veya ılık duşu tercih edin. Böylece vücudunuzda meydana gelebilecek şişlikleri önlemiş olursunuz.
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