THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Yürüyüş yaparken...

Sağlığınız için en kolay egzersiz yöntemi olan yürüyüş, hem mental hem de fizyolojik anlamda fayda sağlıyor.

15 Ekim 2018 Pazartesi 18:04
Yürüyüş yaparken...

Yürüyüş, her ne kadar 7'den 70'e herkesin yapabileceği en kolay egzersizlerden biri olsa da fizyolojik ve psikolojik faydayı artırmak için yürüyüş öncesinde ve yürüyüş sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar var.

● Yürüyüşten en az 1 saat önce yemek yiyin. Aksi takdirde sindirim için vücut çok enerji harcar ve daha fazla yorulmanıza sebep olur.

● Kilo vermek amacıyla naylon falan gibi şeyleri vücudunuza sarmayın.

● Sağlık sorununuz varsa ya da yaşınız 40'ın üzerindeyse doktora görünmeden yürüyüşlerinizi abartıp uzun mesafeler katetmeyin.

● Diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalığınız varsa sık sık doktor kontrolünden geçmeyi ihmal etmeyin.

● Egzersizi ne zaman yaptığınız çok da önemli değildir. Sabah yürüyüşünün daha iyi olmasının sebebi, havanın sabah daha taze olmasıdır.

● Yeşil bir ortamda yapılan yürüyüş ile vücudunuza giren oksijen artacağından ve maksimum fayda elde edeceğinizden yürüyüş yaparken araç trafiğinin olduğu yollarda yürümekten kaçının.

● Sahil kenarında yürümek kansere karşı daha faydalı..

Yürüyüş sırasında, nefes alabilen ve ayağınızın rahat olduğu, destek bölgeleri bulunan spor ayakkabıları tercih edin.

● Yürüyüş süresince kullanmadığınız kaslarınızı hareket ettirmeyi unutmayın. Mesela elinizdeki su şişesini kullanıp, kaldırıp indirerek kollarınıza egzersiz yapın..

● Yürüyüş yaparken susamayı beklemeden, her 10-15 dakikada bir mutlaka sıvı tüketin.

● Yürüyüşü bitirdiğinizde eve girince mutlaka esneme hareketleri yapın. Böylece hem vücudunuz rahatlar hem de muhtemel zedelenmeleri önlemiş olursunuz.

● Yürüyüş sonrasında sıcak duşu değil soğuk veya ılık duşu tercih edin. Böylece vücudunuzda meydana gelebilecek şişlikleri önlemiş olursunuz.

 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 18:04
  1. yürüyüş
  2. yürüyüşte dikkat edilmesi gerekenler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yücel İldiz resmen anlaştı!
    1. Yücel İldiz resmen anlaştı!
    2. Suudi Prens'ten askeri müdahale çağrısı!
    3. Sınırda büyük hareketlilik! Kuyruk 15..
    4. Altının kilogramı 229 bin 100 liraya..
    5. Galatasaray'dan 'Avrupa'dan men..
    6. Muğla'da şiddetli deprem!
    7. Aydın'da bu mahalleyi gören şaşkına..
    8. Çine'ye bağlı Sarıoğlu Mahallesi'ni..
    9. ABD'den flaş F-35 kararı! Tamamen..
    10. Savaş uçakları, terör örgütü PKK..
    11. Yürüyüş yaparken...
    12. Motorine indirim geldi! Pompaya..
    13. Amerika'dan kritik F-35 kararı!..
    14. Bakan duyurdu! 40 milyon kişi..
    15. "Geleceğin lideri" diyerek..
    16. Bilecik'te öyle bir not bıraktı ki..
    17. O sitelere kapatma cezası
    18. Kokuda kanser tehdidi var
    19. Emniyet yetkilileri Suudi..
    20. Hakkari'de 2 bin 400 adet doğum..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?