Yurtta karantinada bulunan anneye Anneler Günü sürprizi

DİYARBAKIR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Irak’tan getirilip Diyarbakır’daki yurtta karantinaya alınan Zeynep Cevizci'ye, Anneler Günü sürprizi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Irak’tan getirilen vatandaşların karantina süreci devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurdu'nda gözlem altında olan 67 yaşındaki Cevizci'nin Anneler Günü unutulmadı.

Üzerinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun "Anneler Günü'nüz kutlu olsun" notu yazılı kırmızı güller ile Diyarbakır’ın yöresel bakır işlemeli ürünlerinden oluşan hediye, Cevizci’ye İl Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Demir ve yurt görevlileri tarafından verildi.

Anne Cevizci, kendilerini unutmayan Bakan Kasapoğlu ve yurt görevlilerine teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

Irak’tan tahliye edildikten sonra yerleştirildikleri yurtta kendilerine çok iyi hizmet sunulduğunu belirten Cevizci, "Hepsine teşekkür ediyorum. Onların da anneleri var. Çok güzel hizmet ediyorlar, çok memnunuz.” dedi.

Müdür Demir, yurtta misafir ettikleri tek annenin, Anneler Günü’nü kutladıklarını işaret ederek, "Gençlik ve Spor Bakanımız Kasapoğlu, yurtlarımızda kalan annelerimize, Anneler Günü mesajlarını iletmemizi istedi. Biz de Halid Bin Velid Yurdunda kalan bir annemize, Bakanımız adına çiçek takdim ederek, mesajını ilettik ve Anneler Günü’nü kutladık. Sürpriz oldu. Teyzemiz Irak’tan geldi. Karantina süreci devam ediyor. Bakanımızın adına sürpriz yaptık. İnşallah teyzemiz mutlu olmuştur." diye konuştu.