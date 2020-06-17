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Aktüel

Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya Kesimi, İç Ege, Doğu Akdeniz’in toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sakarya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın çevreleri, Kastamonu’nun kıyı ilçeleri, İstanbul’un batı ilçeleri ve Çanakkale’nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 09:05:25 -
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya Kesimi, İç Ege, Doğu Akdeniz’in toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sakarya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın çevreleri, Kastamonu’nun kıyı ilçeleri, İstanbul’un batı ilçeleri ve Çanakkale’nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28


İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29


İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32


Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyinin yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31


Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28


Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27


Trabzon: Parçalı bulutlu 26


Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26


Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 38

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