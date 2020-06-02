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Yurtta hava durumu

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Adana’nın kuzey ve doğusu, Hatay, Osmaniye, K.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 08:50:23 -
Yurtta hava durumu

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Adana’nın kuzey ve doğusu, Hatay, Osmaniye, K. Maraş, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Malatya ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Kastamonu, Sinop, Yozgat, Çankırı, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor..


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19


İstanbul: Çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19


İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23


Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29


Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 20


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22


Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 31

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