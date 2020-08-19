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Gündem Yurtdışına dönen Türkler dikkat! Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan kritik uyarı
Gündem

Yurtdışına dönen Türkler dikkat! Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan kritik uyarı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye’den dönen gurbetçi vatandaşlar için uyarı yaptı. Sınır kapılarında kurulan test merkezlerindeki yoğunluk ve sonuç alma sırasında yaşanan mesafe ihlali sebebiyle YTB, vatandaşlara, "testlerini öncelikle bulundukları il ve ilçelerdeki test merkezlerinde yaptırmaları" çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 13:27:00 - 2020-08-19 13:32:58
Yurtdışına dönen Türkler dikkat! Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan kritik uyarı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye’den yurt dışına dönecek vatandaşlara seslendi. Sınır kapıları ve havalimanlarındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test merkezlerinde yoğunluk sebebiyle Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) vatandaşlara "testlerini bulundukları il ve ilçelerdeki test merkezlerinde yaptırmaları" çağrısında bulundu.

Türkiye’nin Kovid-19'la mücadelede sağlam adımlar atmasından sonra yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla hazirandan itibaren tatillerini ana vatanlarında geçirmek için Türkiye’ye gelmeye başladı.

Haziran ayından bugüne kadar sadece Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yaklaşık 450 bin vatandaş Türkiye'ye geldi. Tatilini ana vatanında geçiren yurt dışında yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın ardından ise dönüş yolculuğuna çıkmaya başladı.

Kovid-19’la mücadeleye rağmen Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri Türkiye'den dönen vatandaşlara 14 günlük karantina uyguluyor.

Türkiye’den dönen gurbetçi vatandaşlar tedbirler kapsamında yolculuğa çıkmadan önce koronavirüs testi yaptırıyor.

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