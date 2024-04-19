Yurtdışı size hak, AK Partililere lüks mü? Cenevre’de tatil yapanlar lüks ve şaşaa düşmanı kesildi

Son günlerde Ak Parti içerisinde görevli olan kişileri yediği yemekten, koluna taktığı saatten, gezdiği yerlerden üstencil bir bakış açısı ile eleştiren Oda TV, Ak Partilinin yediği yemekten taktığı kol saatinden ve gezdiği yerlerden rahatsız olmaya ve bunu her gün manşetlerine çekmeye devam ediyor.

Kendi dünya görüşüne yakın sosyetenin, boğazdaki partilerini, altlarındaki arabalarını, milyonluk servetlerini sadece kendilerine yakıştıran bu faşist zihniyet bugün de AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Seçil Baştar Erkoç'un eşiyle birlikte yurt dışına yaptığı ziyareti diline doladı.

OdaTV’ye göre hiçbir Ak Partili eşiyle birlikte yurt dışına çıkamaz, fotoğraf çektiremez ve anılarını sosyal medya hesabından paylaşamaz. Çünkü bütün bunları sadece kendi dünya görüşüne ait ‘Beyaz Türkler’ yapabilir. Tıpkı bir zamanlar Amerika’da zencilerin otobüslerde arka sıraya itildiği, restoranlara alınmadığı, 2. Sınıf vatandaş olarak görüldüğü gibi, Ak Partilileri Türkiye’nin zencileri olarak görüp ayırım yapmaya devam ediyor.



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İmamoğlu’nun canlı yayına değeri 1.286.000 lira olan saatle çıkmasın, CHP'li başkandan aldığı reklamlar sebebi ile eleştiremeyen Oda TV'nin faşist düşünce yapısı, yurt dışına tatile giden bir AK Partiliyi şöyle manşetlerine taşıyor;

“Yüksek otobüs fiyatları yüzünden vatandaş memleketine gidemezken, AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Seçil Baştar Erkoç "Günübirlik ülke değişimi" paylaşımı yaptı.”

Yani ülkemizde yüksek otobüs fiyatları var diye AK Partililer otobüse binemez, yurt dışına çıkamaz mı?”

O halde Oda TV İmamoğlu’nun tatillerini neden araştırmıyor? milyonluk kol saatini neden gündeme getirmiyor? Onun danışmanı Murat Ongun’un dünyaca ünlü kayak merkezi Courchevel’de ailesiyle birlikte lüks içinde tatil yaptığı ve 50 milyon TL’lik evde oturduğu iddiaları neden gündeme gelmiyor?