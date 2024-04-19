  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan’ın katıldığı toplantılarda söz alan AK Partili isimler bunu söylemiş! Şamil Tayyar isyan etti: El insaf

İran’ı vuran İHA’lar İran’dan havalanmış! Peki İran’ı kim vurdu?

139 yıllık gıda devi iflas etti! Kovulan çalışanlar isyanda

Dernekte dehşet saçmıştı! Bağıra çağıra Kuytul’u tehdit etti! “Başını keserim”

CHP’li iBB Brezilya dizilerine dönmüş! Yok böyle rezillik... Danışman müdürden çocuk aldırdı, eşi İBB binasını bastı

Rusya'da Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü

Bundan böyle e-Devlet’te emeklilik işlemlerinde yeni düzenleme

Milyonlar merakla bekliyordu! Hükümetten doğalgaz ve elektriğe zam açıklaması geldi

CHP'li başkanın kızına kıyak atama!

Ekrem’in İBB’sinin borcu 150 milyar
Gündem Yurtdışı size hak, AK Partililere lüks mü? Cenevre’de tatil yapanlar lüks ve şaşaa düşmanı kesildi
Gündem

Yurtdışı size hak, AK Partililere lüks mü? Cenevre’de tatil yapanlar lüks ve şaşaa düşmanı kesildi

Yeniakit Publisher
2024-04-19 14:14:00 - 2024-04-19 14:58:03
Yurtdışı size hak, AK Partililere lüks mü? Cenevre’de tatil yapanlar lüks ve şaşaa düşmanı kesildi

Hiçbir AK Partilinin onaylamadığı istakoz rezaletini, istakozu kalamarı kiloyla götürenlerin tepki göstermesi komedi olarak yorumlandı. Şebnem Bursalı’yı bahane edip rutin programları, sıradan gezileri dahi lüks ve şaşaa yarışı olarak lanse etmeye başladılar. CHP yönetiminin özel jetlerle seçim çalışması yapmasını, İBB tayfasının Cenevre tatillerini, Ekrem İmamoğlu’nun milyon dolarlık villalarını makul bulan Karanlık Odacılar iki yüzlülükte sınır tanımıyor”

Son günlerde Ak Parti içerisinde görevli olan kişileri yediği yemekten, koluna taktığı saatten, gezdiği yerlerden üstencil bir bakış açısı ile eleştiren Oda TV, Ak Partilinin yediği yemekten taktığı kol saatinden ve gezdiği yerlerden rahatsız olmaya ve bunu her gün manşetlerine çekmeye devam ediyor.

Kendi dünya görüşüne yakın sosyetenin, boğazdaki partilerini, altlarındaki arabalarını, milyonluk servetlerini sadece kendilerine yakıştıran bu faşist zihniyet bugün de AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Seçil Baştar Erkoç'un eşiyle birlikte yurt dışına yaptığı ziyareti diline doladı.

OdaTV’ye göre hiçbir Ak Partili eşiyle birlikte yurt dışına çıkamaz, fotoğraf çektiremez ve anılarını sosyal medya hesabından paylaşamaz. Çünkü bütün bunları sadece kendi dünya görüşüne ait ‘Beyaz Türkler’ yapabilir. Tıpkı bir zamanlar Amerika’da zencilerin otobüslerde arka sıraya itildiği, restoranlara alınmadığı, 2. Sınıf vatandaş olarak görüldüğü gibi, Ak Partilileri Türkiye’nin zencileri olarak görüp ayırım yapmaya devam ediyor.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İmamoğlu’nun canlı yayına değeri 1.286.000 lira olan saatle çıkmasın, CHP'li başkandan aldığı reklamlar sebebi ile eleştiremeyen Oda TV'nin faşist düşünce yapısı, yurt dışına tatile giden bir AK Partiliyi şöyle manşetlerine taşıyor;

“Yüksek otobüs fiyatları yüzünden vatandaş memleketine gidemezken, AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Seçil Baştar Erkoç "Günübirlik ülke değişimi" paylaşımı yaptı.”

Yani ülkemizde yüksek otobüs fiyatları var diye AK Partililer otobüse binemez, yurt dışına çıkamaz mı?”

O halde Oda TV İmamoğlu’nun tatillerini neden araştırmıyor? milyonluk kol saatini neden gündeme getirmiyor? Onun danışmanı Murat Ongun’un dünyaca ünlü kayak merkezi Courchevel’de ailesiyle birlikte lüks içinde tatil yaptığı ve 50 milyon TL’lik evde oturduğu iddiaları neden gündeme gelmiyor? 

Üç beş kişinin itirazını değil devletlerin katliama desteğini yaz Oda TV!
Üç beş kişinin itirazını değil devletlerin katliama desteğini yaz Oda TV!

Gündem

Üç beş kişinin itirazını değil devletlerin katliama desteğini yaz Oda TV!

Oda TV Ekrem İmamoğlu’nun ajansı gibi çalışıyor: CHP’de rakip bile çıkmasını istemiyorlar: Delege seçiliyorsa bırakın aday olsun…
Oda TV Ekrem İmamoğlu’nun ajansı gibi çalışıyor: CHP’de rakip bile çıkmasını istemiyorlar: Delege seçiliyorsa bırakın aday olsun…

Siyaset

Oda TV Ekrem İmamoğlu’nun ajansı gibi çalışıyor: CHP’de rakip bile çıkmasını istemiyorlar: Delege seçiliyorsa bırakın aday olsun…

Ekremci Oda TV CHP ile kafa buldu!
Ekremci Oda TV CHP ile kafa buldu!

Medya

Ekremci Oda TV CHP ile kafa buldu!

Aylarca ‘Ceza geliyor ceza’ diye yazıp durdular! Oda tv ve türevleri avucunu yaladı
Aylarca ‘Ceza geliyor ceza’ diye yazıp durdular! Oda tv ve türevleri avucunu yaladı

Gündem

Aylarca ‘Ceza geliyor ceza’ diye yazıp durdular! Oda tv ve türevleri avucunu yaladı

Genelev patroniçesini Oda TV’den daha güzel kim övebilirdi
Genelev patroniçesini Oda TV’den daha güzel kim övebilirdi

Gündem

Genelev patroniçesini Oda TV’den daha güzel kim övebilirdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23