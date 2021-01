‘Yurt sorunumuz kalmadı’ Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Öğrenci yurdu sayısını 190’dan 781’e çıkardık

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu’ yaptıkları atılımları ve projelerini gazetemize anlattı... “Vatandaşlarımızı tesislerimize davet ediyorum” diyen Bakan Kasapoğlu, şunları dile getirdi: “Hocalarımız, antrenörlerimiz halkımızın emrindedir. Matematik, fen gibi tematik kamplarımıza da gençleri bekliyoruz. Bunun yanında FETÖ’yle mücadelede çokça konuşulan yurt problemi %100’e yakın bitti. 2002’de 190 olan yurt sayımız 781’e yükseldi. 182 bin olan yatak kapasitemiz de 698 bine çıktı. Tabelada Gençlik ve Spor Bakanlığı yazan tüm tesisler halkımızındır, gelsinler, faydalansınlar diye çalışmalarımıza devam ediyoruz.” Kasapoğlu’nun açıklamaları şöyle:

Yurt sorunumuz yok

“Yurtlarımızın her geçen gün kapasitesini artırıyoruz. Yurtlar çok önem verdiğimiz konulardan biri. Yatak kapasitesini pandemi dönemine rağmen 60 bine yakın artırdık. Yurtlar gençlerimiz için şu an hazır. İnşallah pandemi bir an önce biter, öğrencilerimiz tekrar yurtlarına yerleşirler. 2002’de 190 olan yurt sayımız şu anda 781’e yükseldi. 182 bin 258 olan yatak kapasitemiz de 698 bin 289’a yükseldi. Daha önce 57 ilçemizde yurtlarımız vardı, şimdi 237 ilçemizde yurtlarımız var. Hiç yurdumuz bulunmayan KKTC’ye de 5 yurt açtık.

Cumhurbaşkanlığı sistemi koordinasyonu artırdı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası bakanlığı yeniden yapılandırdık. Birbirinden farklı işleyen birimleri tek çatı altında topladık. Bunlardan biri Kredi Yurtlar Kurumu’ydu. KYK kalktı, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü oldu. Bir diğeri Spor Genel Müdürlüğü o da ayrı bir birimde Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü oldu. Bunları bakanlık çatısı altında birleştirdik. Yani bakanlığın tüm imkanları aynı yöne çevrilmiş oldu, daha koordineli ve sinerjik çalışmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin katkılarından biri de diğer bakanlıklarla, kurumlarla olan iş birliği oldu. Çok hızlı işleyen bir iş birliği mekanizması oluştu. Şimdi bütün bakanlıklarla iş birliği içerisindeyiz. Ben diyorum ki diğer bakanlıklara tüm tesisler, tüm merkezler, her şey emrinizde. Kapısında Gençlik Spor Bakanlığı yazsa ne olur, hepsi milletimizin tesisidir. Tesislerimiz 7/24 açık. Pandemi döneminde ülkemize gelen 100 binden fazla vatandaşımızı tesislerimizde ağırladık. Pandemiyle önemli bir mücadele gerçekleştirdik. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız vizyon, enerji bizi bu anlamda güçlendiriyor.

Her hafta tesisler açıyoruz

Hem gençlik hem de spor alanında Allah’a şükür tesisleşme devam etti. Her gün bir yerdeyiz. Temel atıyoruz, hizmete alım yapıyoruz, açılış yapıyoruz. Mahallelerimize, köylerimize kadar her ölçeğe göre farklı yapıda projelerimiz var. Amacımız halkın spora erişimini sağlamak. Kadın-erkek, genç-yaşlı, engelli-engelsiz kim tesislerimizi kullanmak istiyorsa uygun alternatif sunmak en temel ilkemiz.

Herkes yüzmeyi öğrenmeli

Tabii bununla birlikte kampanyalar başlattık. Dedik ki, yüzme bilmeyen kalmasın. 1 milyon hedef koymuştuk, pandemiye rağmen bunu aştık. 2021 hedefimizi ise önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Yüzmeyi öğrenmek isteyen herkese yaşı ne olursa olsun öğreteceğiz. Sporda başarılar bir bir gelmeye başladı. Voleybolda, jimnastikte, atletizmde, yüzmede başarılar gelmeye başladı. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte çok daha başarılı sporcularımız bu başarıları taçlandıracak. Sporda iddiamızı birkaç branş değil her branşımızda daha yukarı taşıyacağız.

Üniversite gençlik merkezi

Gençlerimizin bir dakikasını bile boşa geçirmeyeceği alternatiflerle yönlendirmemiz lazım. Aksi takdirde çok tuzaklar var. Gençlere kurulan tuzakları minimize etmek de bizim vazifemiz. Tüm üniversite kampüslerine gençlik merkezi açıyoruz. Yardımsever, iyiliksever kültürle gençlerimiz yetişsin diye gönüllü faaliyetler kampanyası başlattık. “Ben” anlayışı değil “biz” anlayışını egemen kılmak temel felsefemiz. 2019’u gönüllülük yılı ilan ettik, ondan sonra da her yıl gönüllülük çalışmalarını artırıyoruz. YÖK ile iş birliği yaptık. Üniversitelerde artık gönüllülük dersi var. Farklı konseptlerle ülkemizin dört bir yanında 40’a yakın gençlik kampımız var. Pandemide kısıtlama nedeniyle aksadı ama gençlik kamplarını da inşallah yılın 12 ayı kullanacağız. Tematik kamplar açıyoruz. Fizik, kimya, matematik kampları ve bunları artırıyoruz. Bunun yanında doğa sporları ile ilgili ayrı açılımlar sunuyoruz.

Fikir sizden, destek bizden

“Fikir sizden, destek bizden” çalışmamız var 2 yıldır. Çok sayıda projeyi destekledik. Gençlerimiz fikirleriyle geliyorlar, biz de finansman sağlıyoruz. Hayvan haklarından sanat projelerine, inovasyona kadar her alanda gençleri destekliyoruz. Gençlerin söyledikleri, eleştirileri bizler için çok değerli. Hamdolsun onlar da çok teveccüh gösteriyorlar.

Vatandaşlarımızı tesislerimize davet ediyorum. Hocalarımız, antrenörlerimiz halkımızın emrinde. Tesislerimiz herkesin isteğine göre erişimini kolaylaştırma amacıyla milletimizin emrinde, gençlik merkezlerimize bekliyoruz. Gençlerimizi gençlik kamplarına bekliyorum. Anneler, babalar da gelsinler ve buraları görsünler.”