Yurt dışındaki Türk ustalardan koronavirüs şeklinde "Evde kal" pastası

İSTANBUL (AA) - KÜBRA KARA - İsviçre'de yaşayan Türk pasta ustası 10 kadın, koronavirüs şeklinde pasta yaparak "Evde Kal" çağrısında bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalma çağrıları birçok ülkede devam ediyor. İsviçre'de de zorunlu haller haricinde dışarı çıkmayarak virüsün bulaşma riskini azlatmaya çalışan Türk vatandaşı 10 kadın, mesleklerini evdeki yaşamlarına entegre ederek renkli hale getirmeye çalışıyor.

Daha önceden farklı zamanlarda farklı kurslara giderek pasta yapımını öğrenen Selver Oymak, Melek Atabey Panga, Ayda Pehlivan, Selma Toker, Sultan Oymak, Özlem Karadeniz, Esengül Akgül, Zehra Özdemir, Şebnem Arslan ve Ayşe Sinem Öztürk, İsviçre'nin aynı bölgesinde yaşadıkları için birbirlerine daha kolay destek oluyor.

Kadınların bazıları pastalarını bir organizasyon firması aracılığıyla, bazıları sipariş üzerine evde yapıp internet üzerinden satıyor. Birbirleriyle irtibat halindeki pasta ustaları, koronavirüs sürecinde insanları evde kalmaya teşvik etmek ve hayatın evde renkli hale gelebileceğini göstermek için pasta yaptı.

- Farklı evlerde aynı mutfağı paylaştılar

Her birinin Angel Cake Cookies, Sweet Dream Sultan, Ayda's Cake Store şeklinde farklı isimleri bulunan pastacı kadınlar, koronavirüs pandemisinin ilk günlerinde "maksat muhabbet olsun" temalı iki tane kuş figürlü pasta yapmayı düşününken, daha sonra fikirlerini değiştirerek pastayı koronavirüs şeklinde yapmaya karar verdi.

Her pastacı, pastanın sadece bir aşamasını yaparak videoya çekti. Kimisi yumurta kırdı, kimisi kırılan yumurtaya süt döktü, kimisi ise malzemeleri bir kaba koyarak çırptı. Daha sonra montajlanan videoda, her kadın kendi evinde olmasına rağmen, aynı mutfakta birbirine malzeme uzatıyormuş gibi gözükerek, pastayı sırayla yapıyor. Pastanın son rötuşlarını ise pasta ustası Zehra Özdemir tamamlıyor.

- "Pastayı yapmak 6 gün sürdü"

Hobi amaçlı pasta yapan ustalardan Sultan Oymak, yabancı bir sitede gördükleri videodan ilham alarak bu yöntemle pasta yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Oymak, "Videoda insanlar birbirine meydan okuyordu. Bizim de pastacı arkadaşlarla WhatsApp üzerinden grubumuz vardı, bir benzerini yapmaya karar verdik. Gerekli malzemeleri aldık. Pastanın her aşamasını birimiz yapıyor gibi bir video hazırladık. Videoyu tamamlamak, yani bir pastayı yapmak 6 gün sürdü." ifadelerini kullandı.