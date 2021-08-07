Üniversite eğitimlerini yurt dışında sürdürmek isteyen pek çok genç bulunuyor. Hem aileler hem de gençler yurt dışında eğitim almak için hangi şartların arandığını, kayıt işlemleri için nelerin şart olduğunu merak ediyor. Peki, yurt dışı üniversite kayıt tarihleri neler?

Yurt dışında üniversite nasıl okunur?

Yurt dışı üniversite kayıt işlemleri için öncelikle bir eğitim danışmanlığı firmasıyla görüşmeniz işinize bir hayli yarayacaktır. Yurt dışında üniversiteler yıl boyunca kayıt alıyor. Başvuru yapıldıktan sonra öğrencinin onay alması, vize işlemleri derken en az 8 ila 10 haftaya ihtiyaç duyuluyor. Yurt dışında eğitim almak isteyenlerden genellikle İngilizce şartı aranıyor. Öğrencinin TOELF ve IELTS sınav skorlarının yurtdışında üniversiteden üniversiteye değişmek ile birlikte genel olarak üniversiteler TOEFL için 60-80, IELTS için 5,5-6,5 sınav sonucu istiyorlar. Balkanlarda bulunan bazı üniversitelerde ise Türkçe eğitim seçenekleri bulunuyor.

Yurt dışı eğitim maliyeti ise ülkeye, şehre ve bölüme göre farklılık gösteriyor. Avrupa'da eğitim yıllık 8 bin dolar ile 40 bin dolar arasında değişiyor. Amerika'da yıllık eğitim masrafı ise 15 bin ile 50 bir dolar arasında değişiyor. Çin'de eğitim masrafı yıllık 8 ila 15 bin dolar arasında değişiyor. Ukrayna'da ise bölümlere göre farklılık gösterse de senelik 2 bin dolardan başlayan ödemelerle üniversite okunabiliyor.