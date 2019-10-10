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Yurt dışında çalışanlar Türkiye’de nasıl emekli olur?

Yurt dışında çalışmanız, stajınız ve askerliğiniz emekliliğinize dahil edilebilir mi? Yurt dışında çalışanların emekli olabilmesi için bazı şartlar vardır. Yurtdışı borçlanma yapabilmek için öncelikle Türk vatandaşı olmak lazım. Türkiye'de emekliliğe saydıracağınız yurtdışında geçen süreler 18 yaşından sonraki dönemleri kapsamakta. 18 yaşından sonra çalışmasalar da yurt dışında geçirdikleri süreleri borçlanıp emeklilik sürelerine ekletebiliyor. Yurt dışında çalışanlar Türkiye’de nasıl emekli olur? Yurt dışında çalışanlar nasıl emekli olur, şartları neler? sorularına ilişkin detaylar…

10 Ekim 2019 Perşembe 12:05
Yurt dışında çalışanlar Türkiye’de nasıl emekli olur?

Yurt dışında çalışmanız, stajınız ve askerliğiniz emekliliğinize dahil edilebilir mi? Yurt dışında çalışanların emekli olabilmesi için bazı şartlar vardır. Yurtdışı borçlanma yapabilmek için öncelikle Türk vatandaşı olmak lazım. Türkiye'de emekliliğe saydıracağınız yurtdışında geçen süreler 18 yaşından sonraki dönemleri kapsamakta. 18 yaşından sonra çalışmasalar da yurt dışında geçirdikleri süreleri borçlanıp emeklilik sürelerine ekletebiliyor. Yurt dışında çalışanlar Türkiye’de nasıl emekli olur? Yurt dışında çalışanlar nasıl emekli olur, şartları neler? sorularına ilişkin detaylar…

Borçlanacakları süre de Türk Vatandaşı olma şartı bulunmakla birlikte, Türk Vatandaşlığında geçen sürelerde Sgk’ya borçlanabilir. 3201 Sayılı Yurtdışında bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında geçen sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından değerlendirilmesi hakkında kanun ile Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılması ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmelikler uyarınca, 18 yaşını dolduran ve yurtdışında yaşayan Türk Vatandaşlarının, Türk Vatandaşı iken geçen ve belgelendirilebilir sigortalılık süreleri Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödenmiş gibi borçlandırılarak Sosyal Güvenceleri yönünde değerlendirilmektedir. Bu konuda diger önemli bir konuda borçlanma ve emeklilik işlemlerinin iki ayrı işlem olmasıdır. Borçlanma her zaman yapılabilir, emeklilik ise ancak gerekli şartların tamamlanınca başvuru ile emeklilik maaşı bağlanılabilir.

Kim ne zaman borçlanarak emekli olur?

Yurtdışında herhangi bir işyerinde çalışmayan ve ev hanımı olarak geçen süreler, Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kuruma tabii sigortalılık süresi var ise borçlanmanın talep edildiği tarihte ki en son sigortalılık durumuna göre borçlandırılır. Eğer kişinin daha önce Türkiye’de sigortalılık durumu yok ise 4/b (Bağ-Kur) bendi kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak değerlendirmeye alınmaktadır. 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yurtdışı borçlanmalarda dikkate alınacak günlük miktar, asgari günlük aylığın yüzde 45 oranına göre hesaplanacak. Diğer bir ifadeyle, 31 Temmuz 2019’a kadar geçerli olan günlük 27,29 TL tutarındaki borçlanma miktarı yüzde 40 oranında, yani gün başına 11,01 TL artarak 38,38 TL’ye yükselecek. Emeklilik yaşı, borçlanılan süre ve dolaysıyla borç miktarı artmış olacak. Emekli olmaya yetecek asgari borçlanma gün sayısı 3.600 veya 5.000 günden en az 5.400 güne (kısmi aylık için), tam aylık için kadınlada 7.200 gün ve erkeklerde 9.000 güne çıkacak.

 

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 12:05
  1. Yurt dışında çalışanlar Türkiye’de nasıl emekli olur?
  2. Türkiye’den nasil emekli olunur
  3. Fransa Türkiye’den nasıl emekli olunur
  4. Emekli nasıl olunur
  5. borçlanma şartları
  6. Emekli olma şartları
  7. Yurtdisi Borclanma ile Emeklilik
  8. Emekli olunur
  9. Torba yasa emekli olmak
  10. emeklilik islemleri nasıl olur
  11. emeklilik icin ikamet belgesi nasıl alınır
  12. yurtdisi borclanma ile emekli nasıl olunur 2015
  13. sgk emeklilik
  14. sgk sorgulama
  15. torba yasa
  16. sosyal güvenlik kurumu
  17. turkiyede emeklilik
  18. sosyal sigortalar kurumu emeklilik
  19. yurtdisi borclanma
  20. emeklilik sorgulama
  21. emeklilik son haberler
  22. Türkiye de emekli olmak

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