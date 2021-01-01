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Aktüel Yurt dışına kaçmaya çalışan uyuşturucu kaçakçısı havalimanında yakalandı
Aktüel

Yurt dışına kaçmaya çalışan uyuşturucu kaçakçısı havalimanında yakalandı

Kovid-19 nedeniyle cezaevinden izinli çıkarılan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ü., sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışırken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2021-01-01 12:54:24 -
Yurt dışına kaçmaya çalışan uyuşturucu kaçakçısı havalimanında yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Kovid-19 nedeniyle cezaevinden izinli çıkarılan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ü., sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışırken havalimanında yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, daha önce de sahte pasaport ve kimlikle birçok kez yurt dışına çıkış yaptığı belirlenen ve Kovid-19 nedeniyle cezaevinden izinli çıkarılan "uluslararası uyuşturucu baronu" Orhan Ü'nün, hava yolu ile yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlattığı ifade edildi.

Açıklamada, Orhan Ü'nün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla yakalandığı belirtilerek, kontrollerde şüphelinin üzerinde başkası adına düzenlenmiş kimlik bulunduğu kaydedildi.

Emniyette işlemleri süren Orhan Ü'nün, daha önce Bolu'da düzenlenen bir operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılandığı öğrenildi.

Orhan Ü., Büyükçekmece'de trafik ışıklarında durdukları sırada Devrim Öztunç ve Arzu Sharifi Zindashti'nin çapraz ateşe tutularak öldürülmesi olayıyla ilgili davadan da yargılanıp beraat etmişti.

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