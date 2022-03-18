Yurt dışına çıkış harcı ne kadar? Yurt dışına çıkış harcına ne kadar zam geldi?
Yurt dışı çıkış harcı 2022... Yurt dışına çıkacakların merak ettiği Yurt dışına çıkış harç ücretine zam geldi. Zam sonrası Yurt dışına çıkış harç ücretleri de sorgulanmaya başlandı. Peki yurt dışına çıkış harç tutarı ne kadar oldu? Yurt dışı harçlarına ne kadar zam yapıldı?
Yurt dışına çıkış harcı ile ilgili karar Resmî Gazete'de yayımlandı. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda "Ekli 'Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 5597 sayılı Kanunun 1'inci maddesi gereğinde karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Yurt dışı harçlarına ne kadar zam yapıldı?
Yayımlanan karara göre yurt dışına çıkış harç tutarı 50 TL'den 150 TL'ye yükseltildi. Kararda "8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1'inci maddesinde yer alan harç tutarı 150 TL olarak yeniden belirlenmiştir." denildi. Yürürlüğe giren kararın, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütüleceği belirtildi.
Yurt dışı çıkış harcı nedir?
Yrt dışına seyahat etmek isteyenlerden alınan harç tutarıdır.