Yurt dışı üniversite eğitiminde Polonya öne çıkıyor

Yurt dışında sınavsız üniversite okumak isteyen öğrenciler 12 bin ila 100 bin lira arasında bir ücret karşılığında eğitim alabiliyorlar. Türkiye’deki öğrenciler, hem ekonomik hem de eğitim anlamında avantajlı gördükleri Polonya’ya rağbet gösteriyor. Yurt dışı üniversite eğitiminde öne çıkan bir başka detay ise denklik problemi. Bunun için ise öğrencilerin e-devlet üzerinden istediği üniversitenin denklik durumuna bakması öneriliyor.

Yurt dışı eğitim danışmanlığı şirketi Endless Abroad’ın Genel Müdürü Gökhan Özdemir, her bütçeye uygun, sınavsız üniversitelere kayıt olabilecek ülkeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Öğrencilere yurtdışında eğitim ve kariyerlerini geliştirme konusunda yardım hizmeti sunduklarını belirten Özdemir, “Bu eğitimler dil eğitimi, üniversite eğitimi, yüksek lisans ve doktora şeklinde sıralanabiliyor. Bütçelerine en uygun nereye gidebilirler veya hangi okulu seçmeleri gerekiyor. Bu anlamda hizmet veriyoruz” dedi.

“Öncelikle öğrencinin profil analizinin yapılması gerekiyor”

Üniversite bazında sistemin ilerleyişi hakkında bilgi veren Özdemir, “Öncelikle öğrencinin profil analizinin yapılması gerekiyor. ‘Öğrencinin nasıl bir hedefi var, gideceği ülkeye uygun mu’ gibi noktaları araştırıyoruz. Çünkü bir vize süreci var. Bunları analiz ettikten sonra en doğru ülkeyi öğrenci için seçip, orada da en uygun okulu bulmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Yurtdışına giden birisi geri döndüğünde süper bir iş bulacak diye bir şey yok”

Özdemir konuşmasına şöyle devam etti: “Yurtdışı eğitimin genel hedefi tabi ki bu oluyor. Çünkü yurtdışına bir insan daha iyi bir eğitim almak için gidiyor. Daha iyi bir geleceğe sahip olmak için gidiyor. Bunun yanı sıra öğrenciler kaliteli bir eğitim arıyor. Bizde öğrencinin bunları bulmasına yardımcı oluyoruz. Yurtdışına giden bir öğrencinin daha iyi bir iş bulması tabi ki kişiyle alakalı bir durumdur. Yurtdışına giden birisi geri döndüğünde süper bir iş bulacak diye bir şey yok. Öğrenci kendini geliştirmiş mi, belli noktalarda kendisini yetiştirmiş mi ve girişimcilik ruhu gelişmiş mi? Bu duruma göre iş bulma hızı değişiyor”.

“Bütün üniversiteleri Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tanıyor”

Denklik tarzında sorunlarla karşılaşıldığını vurgulayan Özdemir, “Ama gidilen ülkenin iyi araştırılması gerekiyor. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi ülkelerde öğrencinin denklik sorunu yaşama ihtimali çok zor. Ama Ukrayna’da bazı üniversitelerin denklik problemi bulunuyor. Örneğin Polonya’da denklik problemi yok denecek kadar az. Bütün üniversiteleri Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tanıyor. Böyle bir durumun araştırılması artık çok kolaylaştı. Öğrenci e- devlet üzerinden istediği üniversitenin denklik durumuna bakabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Öğrenciler hiçbir sınava girmeden istedikleri bölümde eğitim alabiliyorlar"

Özdemir, İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerin ciddi talep gördüğünü belirterek, “Bunların başında İngiltere, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya geliyor. Yeni trend olarak Dubai eklendi. İnsanlar İngilizce öğrenmek için Dubai’ye dahi gidebiliyorlar. Üniversite anlamında soracak olursak, bütçesi ekonomik anlamda çok uygun ülkeler arasında Polonya çok önde yer alıyor. Çünkü öğrenciler hiçbir sınava girmeden istedikleri bölümde eğitim alabiliyorlar ve bu eğitimlerin Türkiye’deki özel üniversitelerin, neredeyse yarı fiyatına alabiliyorlar. Bu çok ciddi bir kıyaslama. Eğer Türkiye’de bir özel üniversitede para verip okuyorsak, bu değerlendirilebilir bir şey olarak söylüyoruz. Biz biraz zorladığımız zaman, farklı bir üniversitede kaliteli bir eğitimi hedefliyorsak ve kendimize çok iyi bir yatırım hedefliyorsak bu noktada kesinlikle yurt dışı eğitimi değerlendirilebilir” şeklinde konuştu.

“Yurt dışında eğitim fiyatları yıllık 12 bin ve 100 bin lira arasında değişiyor”

Yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilere bütçe hakkında da bilgi veren Özdemir, “En ekonomik boyutta okunabilecek ülkelerden örnek verirsek Polonya’da şu an hemen hemen Mühendislik bölümleri, Mimarlık bölümleri, dünyanın en iyi üniversitelerinden Varşova Sosyal Ve Beşeri Bilimler Üniversitesi (SWPS) üniversitesi Psikoloji bölümünü örnek verebiliriz. Yine dünyada ilk binde yer alan Lazarski Universitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümü gibi bölümleri öğrencilerimiz 18 bin ve 20 bin liraya okuyabiliyorlar.

Bundan daha ucuzu da var Polonya’da 12 bin 13 bin lira civarında eğitim alabileceği Mühendislik, İşletme, Mimarlık, Tarihi bölümlerde eğitim alabileceği bölümler ve üniversitelerde var.Üniversite’nin kalitesine göre fiyatlar oynayabiliyor. Ekonomik boyutu ve bütçesi çok daha yüksek olan üniversiteler ve ülkeler de var. Bunların başında İngiltere, Amerika ve Kanada gelir. Buralarda eğitim almakta yaklaşık 100 bin lira civarında oynar ama alınan eğitim, kendisine kattığı deneyim, kariyer planı çok ciddi bir şekilde artış da gösterecektir” açıklamalarında bulundu.

“Polonya’nın diğer ülkelere göre bütçesi uygun geliyor”

Lise mezunu Yasin İsra Özdemir üniversiteyi yurt dışında okumayı düşündüğünü belirterek,“Şu anda bir şirket aracılığıyla bunu planlıyorum. Gittiğim üniversite de bilgisayar mühendisliği ya da yazılım mühendisliği düşünüyorum. Şu an da aklımda tek bir ülke var Polonya, diğer ülkelerde var ama o ülkelerin biraz daha bütçesi fazla geliyor” dedi.