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Yurt dışı e-ticaret alışverişlerinde yeni dönem

Elektronik ticaret kapsamında kargoyla gönderilen ve bedeli 22 euroyu aşmayan ürünlere tanınan vergi muafiyetini sonlandıran düzenlemenin uygulanmasına bugün itibarıyla başlandı.

31 Mayıs 2019 Cuma 21:32
Yurt dışı e-ticaret alışverişlerinde yeni dönem

Resmi Gazete'nin 15 Mayıs sayısında Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı  yayımlanmıştı. Kararda, online yurt dışı sitelerinden yapılan ve değeri 22 euroyu  geçmeyen alışverişlerdeki vergi muafiyetinin kaldırılması, kıymeti bin 500 euroyu  geçmemek şartıyla posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyalar ile  yolcu beraberinde getirilen ve belirlenen limiti aşan eşyaların değeri üzerinden  vergi alınması hükmü yer aldı.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeye göre, tahsil edilecek  vergi oranı, eşya Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelirse yüzde 18, diğer  ülkelerden ulaşırsa tek ve maktu olarak yüzde 20 olacak. Söz konusu eşyaların  4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli 4 sayılı listedeki eşyalardan  olması durumunda ilave yüzde 20 vergi uygulanacak.

Daha önce 2 yıl olan yolcu beraberinde televizyon, müzik çalar ve cep telefonu getirme hakkı için öngörülen süre 3 yıl olacak.

Türkiye'deki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığıyla gelen  ve bedeli gönderi başına 150 euroyu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap ve  benzeri basılı yayınlardan vergi alınmamasına yönelik uygulama ise devam  edecek.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 21:32
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