Yürekleri hoplatan kaza! Havaya uçtu yara almadan kurtuldu Brezilya'da yolu ortalayarak ilerleyen otomobil sürücüsü, karşı şeritten gelen motosikletle burun buruna çarpıştı.

Brezilya'da yolu ortalayarak ilerleyen otomobil sürücüsü, karşı şeritten gelen motosiklete çarptı. Hava takla atarak yere düşen sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Yaşanan o anlar ise bir işyerinin kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yolu ortalayark viraja giren ve bu şekilde seyreden bir aracın, karşıdan gelen ve ekmek taşıyan motosikletli sürücüye çarptığı görülüyor.

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