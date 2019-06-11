Yürekleri hoplatan kaza! Havaya uçtu yara almadan kurtuldu
Brezilya'da yolu ortalayarak ilerleyen otomobil sürücüsü, karşı şeritten gelen motosikletle burun buruna çarpıştı.11 Haziran 2019 Salı 14:18
Brezilya'da yolu ortalayarak ilerleyen otomobil sürücüsü, karşı şeritten gelen motosiklete çarptı. Hava takla atarak yere düşen sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Yaşanan o anlar ise bir işyerinin kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, yolu ortalayark viraja giren ve bu şekilde seyreden bir aracın, karşıdan gelen ve ekmek taşıyan motosikletli sürücüye çarptığı görülüyor.
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