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Aktüel Yürek parçalayan olay! Koronavirüs testi pozitif çıkınca eve almadılar
Aktüel

Yürek parçalayan olay! Koronavirüs testi pozitif çıkınca eve almadılar

Erzurum'da damadının, Kovid-19 testi pozitif çıktığı için evden attığı iddia edilen 92 yaşındaki Sabiha Ulu'ya kalacak yer bulabilmek ve sokakta kalmaması için sağlık ve polis ekipleri seferber oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 23:11:00 -
Yürek parçalayan olay! Koronavirüs testi pozitif çıkınca eve almadılar

Erzurum'da damadının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için evden attığı iddia edilen 92 yaşındaki Sabiha Ulu'ya kalacak yer bulabilmek ve sokakta kalmaması için sağlık ve polis ekipleri seferber oldu.

Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde kaldığı damadının evinde dün fenalaşınca Erzurum Şehir Hastanesine götürülen Ulu'ya Kovid-19 testi yaptırıldı.

Sabiha ninenin test sonucunun pozitif çıkması üzerine evden atıldığını öğrenen vatandaşlar, polisi aradı.

Mahalleye gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Ulu nineye kalacak yer bulabilmek için çalışma başlattı.

Bir yere gitmek istemeyen ve ekiplerin görüşmesiyle ikna edilerek ambulansa bindirilen Ulu ninenin sokakta kalmaması için sağlık görevlileri ve polis seferber oldu.

Eve alınmayan Sabiha nine, ekiplerin yurt ya da hastaneye yerleştirme teklifini de olumsuz karşıladı.

Zor anlar yaşayan ekipler, son olarak Sabiha ninenin telefonla ulaştıkları bir akrabasından olumlu yanıt aldı.

Sabiha nine, bu akrabasının ikamet ettiği adrese götürülerek karantinaya alındı.

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Yorumlar

Şahin 66

Allah kimseyi kimse muhtaç etmesin hele vicdansız insanların eline hiç bırakmasın evladım bile olsa
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OSMANLI TORUNU

SÖZÜN BİTTİĞİ YER ERZURUM DİNİN VE İMANIN KALESİ ERZÜRÜM ŞEHRİ : NENE HATUN ,,KARA FATMA,,ŞERİFE BACILARIN,,TOPAL GULİZARLAR , İSYAN EDİYORLAR BİZLER BU TOPRAKLARDA ŞEHİTLERİMİZİN KANIYLAR YUĞURULDU ÇOUKLARIMIZI BEŞİKTE BIRAKKIP ALLAHA EMANET EDEREK MOSKOF GAVURLARA GÖĞSÜMÜZÜ SİPER ETTİK SİZLER İÇİN,,,,BENİM TORUNUMU NASIL KAPI DIŞARI EDERSİNİZ O DÜNYADA HESABINI NASIL VERECEKSİNİZ 
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