Yürek parçalayan olay! Koronavirüs testi pozitif çıkınca eve almadılar

Erzurum'da damadının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için evden attığı iddia edilen 92 yaşındaki Sabiha Ulu'ya kalacak yer bulabilmek ve sokakta kalmaması için sağlık ve polis ekipleri seferber oldu.

Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde kaldığı damadının evinde dün fenalaşınca Erzurum Şehir Hastanesine götürülen Ulu'ya Kovid-19 testi yaptırıldı.

Sabiha ninenin test sonucunun pozitif çıkması üzerine evden atıldığını öğrenen vatandaşlar, polisi aradı.

Mahalleye gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Ulu nineye kalacak yer bulabilmek için çalışma başlattı.

Bir yere gitmek istemeyen ve ekiplerin görüşmesiyle ikna edilerek ambulansa bindirilen Ulu ninenin sokakta kalmaması için sağlık görevlileri ve polis seferber oldu.

Eve alınmayan Sabiha nine, ekiplerin yurt ya da hastaneye yerleştirme teklifini de olumsuz karşıladı.

Zor anlar yaşayan ekipler, son olarak Sabiha ninenin telefonla ulaştıkları bir akrabasından olumlu yanıt aldı.

Sabiha nine, bu akrabasının ikamet ettiği adrese götürülerek karantinaya alındı.