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Gündem Yürek mi yedin sen? Emekli subaya 'aklını alırım' muvazzafa 'haddini bil'
Gündem

Yürek mi yedin sen? Emekli subaya 'aklını alırım' muvazzafa 'haddini bil'

Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Yürek mi yedin sen, emekli subaya “Aklını alırım”, muvazzafa “haddini bil”!" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2023-01-17 10:22:00 - 2023-01-17 10:59:48
Yürek mi yedin sen? Emekli subaya 'aklını alırım' muvazzafa 'haddini bil'

Ali İhsan Karahasanoğlu, askerlere yönelik akılalmaz tehditleriyle gündemden düşmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerini eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir şirketin logosunun ve isminin, bir TV kanalındaki kendisinin röportajı sırasında bant reklamı yayınlandı diye, “Aklınızı alırım” tehdidinde bulundu..

Kılıçdaroğlu, mafyavari metodlarla mı, klasik usul işkencelerle mi olur, bilemem, bu ülke savunması için hizmet vermiş emekli subayların kurduğu bir şirketin yöneticilerinin aklını alma ile meşgul olurken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklama yaptı:

“2022’de faiz dışı fazla vermeyi başardık. Bütçe açığımız yüzde 1’in altında gerçekleşiyor. Son 20 yılın en iyi bütçe performanslarından birini yakaladık!”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tek vukuatı, emekli subaylara yönelik “aklını alma” tehdidi ile sınırlı değil.. Geçtiğimiz hafta da, muvazzaf komutanlarımız için “Haddinizi bilin” tehdidi ile, Kılıçdaroğlu gündeme oturmuştu..

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Yorumlar

Misafir

Ne yapsın adam akıl zeka fukarası, ondan almasın bundan almasın ne yapsın.

Mustafa

Bunların paşasıda tek parti dikdatörüydü, düzmece tuzaklarla rakip partileri kapattılar, korku ölüm saçtılar, bunlar ordunun dinsizini, natoya muhbirlik yapanları sever, bunlar kazara başada gelse asla vatan emanet edilmez.
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