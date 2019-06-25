Yürek burkan çağrı: Cumhurbaşkanım Allah rızası için duyun sesimizi On binlerce “Erken yaşta evlilik mağduru” aileler sorunlarına bir çözüm bulunmasını istiyor. AK Parti‘ye yeniakit.com.tr aracılığıyla seslenen mağdurlar, “Erken yaşta evliliklerden kaynaklanan cezalar affedilsin.” çağrısında bulunuyor.

Mehmet Özmen Ankara 2016 yılında, Meclis’e sunulan erken evliliklere yönelik af düzenlemesinin, yeniden gündeme alınarak mağdur ailelerin sorunlarının çözülmesi bekleniyor. Tokat F Tipi Kapalı Cezaevinde 18 aydır tutuklu bulunan Gökhan Altın‘ın eşi Betül Altın, yeniakit.com.tr‘ye konuştu. “Bizleri korumak adına göndermiş olduğunuz cezalar bizleri korumuyor, mağdur ediyor” Erken evlilik mağdurlarından Betül Altın, yeniakit.com.tr WhatsApp ihbar hattı üzerinden gönderdiği video ile yetkililere seslendi. Eşi Gökhan Altın’ın 5 sene 8 ay ceza aldığını belirten Betül Altın, “Eşim Gökhan Altın ile erken evlilik yaptığımız için eşime tam 5 sene 8 ay ceza geldi. Bizleri korumak adı altında göndermiş olduğunuz cezalar bizleri korumuyor, mağdur ediyor.” şeklinde konuştu. “Cumhurbaşkanım Allah rızası için sesimizi duyun” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan Betül Altın, şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanım sizlere sesleniyorum: Allah rızası için duyun seslerimizi. Sizden tek ricam 8 bin erken evlilik mağdurlarının seslerini duyun. Bizler sizlerden yasa bekliyoruz.“

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