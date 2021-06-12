  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Kurum 4 günde toplanan müsilajı açıkladı
3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi
Milli Takım Roma'dan ayrıldı
Aşı sayısı 33 milyonu aştı
Aktüel Yurdun iç kesimleri ile Trakya ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor
Aktüel

Yurdun iç kesimleri ile Trakya ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor

Yurdun iç kesimleri ile Trakya ve Doğu Akdeniz'de öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli yağışın etkisini göstermesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 13:19:00 -
Yurdun iç kesimleri ile Trakya ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, öğle saatlerinden itibaren Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Kuvvetli sağanağın Edirne, Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde de yerel olarak etkili gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın da Kahramanmaraş'ın güneybatısıyla Osmaniye ve Adana'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay