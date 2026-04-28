İstanbul Boğazı'nda panik! Gemi karaya oturdu
İstanbul Boğazı’nda dümen arızası yaşadığı belirtilen bir gemi Sarıyer açıklarında karaya oturdu. Olayın ardından bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.
İstanbul Boğazı’nda deniz trafiğini hareketlendiren bir kaza meydana geldi. Sarıyer ilçesine bağlı Yeniköy açıklarında seyir halindeki bir geminin, dümen arızası yaşamasının ardından karaya oturduğu öğrenildi.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hızla kurtarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin, geminin bulunduğu noktada güvenlik ve müdahale çalışmalarına başladığı belirtildi.
YENİKÖY AÇIKLARINDA HAREKETLİLİK YAŞANDI
Karaya oturma olayının ardından Boğaz hattında kısa süreli hareketlilik yaşanırken, geminin durumu ve çevrede oluşabilecek risklere karşı inceleme başlatıldı. İlk belirlemelere göre olayın dümen arızasından kaynaklandığı ifade edildi.
Yetkililerin, geminin bulunduğu konumdan güvenli şekilde çıkarılması için çalışma yürüttüğü öğrenildi. Olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.