SON DAKİKA
Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam: 500 bin sosyal konut için 81 ilde kura çekimleri tamamlandı AK Parti'nin acı kaybı! Vefat etti Ortalığı germeye erken başladılar! Taksim'de 1 Mayıs provokasyonu Türkiye'nin kalite üssü tamamlandı! Türkiye Yüzyılı'nın dev projesi bitti! Türkiye OECD ülkelerini bile solladı: Hani Ak Parti kadınları eve hapsediyordu? Bakmayın cezaevinde olduğuna! Finansör Ekrem’den Mine’nin hakaretine çıt yok Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanmıştı... Tuncay Sonel'in itirazı reddedildi! Almanya "Eski Türkiye"ye döndü! Gazeteler alkol belasını öve öve bitiremedi Türk hava sahasına giremedi! İsrail Cumhurbaşkanı adeta mahsur kaldı AFAD duyurdu: Malatya'da iki deprem!
İstanbul Boğazı'nda panik! Gemi karaya oturdu

Yeniakit Publisher
DHA

İstanbul Boğazı’nda dümen arızası yaşadığı belirtilen bir gemi Sarıyer açıklarında karaya oturdu. Olayın ardından bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

İstanbul Boğazı’nda deniz trafiğini hareketlendiren bir kaza meydana geldi. Sarıyer ilçesine bağlı Yeniköy açıklarında seyir halindeki bir geminin, dümen arızası yaşamasının ardından karaya oturduğu öğrenildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hızla kurtarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin, geminin bulunduğu noktada güvenlik ve müdahale çalışmalarına başladığı belirtildi.

YENİKÖY AÇIKLARINDA HAREKETLİLİK YAŞANDI

Karaya oturma olayının ardından Boğaz hattında kısa süreli hareketlilik yaşanırken, geminin durumu ve çevrede oluşabilecek risklere karşı inceleme başlatıldı. İlk belirlemelere göre olayın dümen arızasından kaynaklandığı ifade edildi.

Yetkililerin, geminin bulunduğu konumdan güvenli şekilde çıkarılması için çalışma yürüttüğü öğrenildi. Olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

