Prof. Dr. Naci Görür’den kritik uyarı: Yedisu Fayı için 3 il risk altında
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’nin en tehlikeli bölgelerinden biri olarak değerlendirilen Yedisu Fayı hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Yedisu Fayı'nın kırılması halinde Erzincan, Bingöl ve Tunceli’nin ciddi şekilde etkileneceğini ifade etti.
Depremle ilgili uyarılarıyla sık sık gündeme gelen Görür, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yöneltilen “Yedisu Fayı kırılırsa ne olur?” sorusuna yanıt verdi.
“ERZİNCAN, BİNGÖL VE TUNCELİ YOĞUN ŞEKİLDE ETKİLENİR” Olası büyük bir depremde hasarın hangi illerde yoğunlaşacağını açıklayan Görür, şu ifadeleri kullandı:
“Yedisu Fayı’nın kırılması durumunda çevredeki illerin nasıl etkileneceği soruluyor. Yanıtı şu şekilde: Erzincan, Bingöl ve Tunceli yoğun biçimde etkilenir.”
ELAZIĞ İÇİN “MESAFE” VURGUSU Görür, depremin etkisinin güney yönünde nasıl değişeceğine de değinerek Elazığ’ın konumuna dikkat çekti. Fay hattına olan mesafe arttıkça sarsıntının etkisinin azalacağını belirten uzman, “Elazığ’dan sonra etki giderek düşer” değerlendirmesini yaptı.
