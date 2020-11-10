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Biyografi Yurdaer Okur kimdir?
Biyografi

Yurdaer Okur kimdir?

Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı, Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yaptığı "7. Koğuştaki Mucize" filmi oldu. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Yurdaer Okur'un hayatı merak edilmeye başladı. Peki, Yurdaer Okur kimdir? Hangi filmlerde rol aldı?

Yeniakit Publisher
2020-11-10 17:38:00 -
Yurdaer Okur kimdir?

"7. Koğuştaki Mucize" filmi, 93'üncü Akademi Ödüllerinde yarışmak üzere, Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı olarak belirlendi - Filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal ve Yurdaer Okur yer alıyor.

Yurdaer Okur kimdir?

Oyunculuk kariyeri boyunca bugüne kadar çok sayıda projede yer alan Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974 yılında dünyaya geldi. Liseyi Samsun Bafra Süper Lisesi’nde okuyan oyuncu, lisenin ardından Akdeniz Üniversitesi Turizm işletmiciliği bölümünde lisans eğitimi aldı. Üniversitenin üçüncü yılında bölüme ısınamadığı için yarıda bırakarak okuldan ayrıldı. 1994 yılında Hacettepe Üniversite Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne başladı. Yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yaptı.

1999 yılında Genco Erkal ile tanışan Yurdaer Okur, Dostlar Tiyatrosu oyuncu kadrosuna katıldı. Yalınayak Sokrates isimli tiyatro oyunu ile oyunculuğa adım attı. 2000 yılından beri dizi ve filmlerde rol alan Okur, Karadayı, Sakarya Fırat, Kısık Ateşte 15 Dakika ve Köprü gibi yapımlarında yer aldı.

Yurdaer Okur 7.Koğuştaki Mucize filminde hangi rolde?

Zeka yaşı gelişmeyen bir baba ve kızının başından geçen olayları ele alan 7. Koğuştaki Mucize filminde ikızın kaybetmenin acısı ile intikam duygusuna bürünerek masum bir adamın hayatına kast eden komutanı oynuyor.

 

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