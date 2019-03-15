Yunusemre’de hedef “3 puan”

Yunusemre Belediyespor play-off grubu ilk hafta maçında 17 Mart Pazar günü saat 14:00’te Manisa Sanayispor’u konuk edecek.

Yunusemre Belediyespor Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-offunun ilk haftasında Manisa Sanayispor ile karşılaşacak. Çift Devreli Lig usulüne göre 4 takım arasında oynanacak müsabakalar sonucunda grubu 1. sırada bitiren takım Bölgesel Amatör Lig’e doğrudan yükselirken; 2. sırada yer alacak takım play-out müsabakası oynamaya hak kazanacak veya BAL’da mücadele eden Manisa takımlarının sıralamasına göre doğrudan Bölgesel Amatör Lig’e yükselme hakkını elde edecek. BAL’da mücadele edecek tüm takımlara başarılar dileyen YunusemreBelediyespor Kulübü BaşkanıArifAlkan hedeflerinin bir üst lige yükselmek olduğunu ifade ederek, “Normal sezonun bitmesinin ardından artık takım olarak tamamıyla play-off maçlarına kilitlendik. Sezon başında koyduğumuz şampiyonluk hedefine ulaşmak için çok önemli maçlar oynayacağız. Bunlardan ilki Manisa Sanayispor maçı. İlk maçımızda 3 puanı almak istiyoruz. Hedefimiz tekrardan Bölgesel Amatör Lige yükselmek.” dedi.