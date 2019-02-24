Yunusemre Play-Off’u garantiledi Süper Amatör Lig B grubunda mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligin 16.

Süper Amatör Lig B grubunda mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligin 16. haftasında karşılaştığı Donatımspor’u 4-1 yenerek Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-Off’u garantiledi.

Süper Amatör Lig B grubunda BAL için Play-Off yarışı veren, 38 puanla ikinci sırada yer alan Yunusemre Belediyespor,ligin 16. haftasında Donatımspor ile Karaali Spor Tesislerinde karşılaştı. Mavi-Beyazlı ekip ilk yarıyı 3-1 önde kapatırken, 2. yarıda da 1 gol daha bularak maçı 4-1 kazandı. Yunusemre Belediyespor, bu skorla 41 puana yükselerek BAL Play-Off’a kalmayı garantiledi.

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