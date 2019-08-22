Yunusemre Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor

2019-2020 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek Yunusemre Belediyespor Futbol Takımı çalışmalara devam ediyor.

Eylül sonunda başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig hazırlıklarına kendi tesislerinde başlayan Yunusemre Belediyespor’da tempo yükseldi. 26 sporcu ile Karaali Spor Tesislerinde Teknik Sorumlu Serol Emlek yönetimindeki sezon başı çalışmaları sabah ve akşam olmak üzere iki idman ile sürüyor. Morallerin yüksek olduğu takımda hedef başarılı bir sezon geçirmek.