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Spor Yunus Mallı resmen Trabzonspor'da
Spor

Yunus Mallı resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, Yunus Mallı ile opsiyon hakkı kulüpte olmak üzere 2.5+1 yıllığına anlaşma sağlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 23:23:00 -
Yunus Mallı resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, yaz döneminden bu yana temasta bulunduğu Yunus Mallı transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Yunus Mallı ile opsiyon hakkı kulüpte olmak üzere 2.5+1 yıllığına anlaşma sağlandığını açıkladı.

Yunus Mallı, bu sezon 4,4 milyon TL sonraki sezonlarda 8,9 milyon TL garanti ücret alacak. 3 taksit halinde 11,1 milyon TL imza parası alacak olan Yunus, sözleşme süresinde başka kulübe transfer olması halinde, transfer ücretinin %20'sini alacak.

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