Yunus Mallı kimdir nereli kaç yaşında?

Yunus Mallı, 24 Şubat 1992 ylında Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya geldi. Yunus Mallı aslen Gümüşhane Şiranlı'dır.

Futbola Sportfreunde Fasanenhof takımında başlayan Yunus Mallı 11 yaşında Kassel takımının alt yapısına geçmiş ve buradan Borussia Mönchengladbach alt yapısına transfer oldu.

2010-2011 sezonunda Borussia Mönchengladbach II takımına geçen Yunus Mallı, 25 Mayıs 2010’da ilk defa bir resmi maçta oynadı. Bir hafta sonra ise takımının Fortuna Düsseldorf II'yi 4-2 yendiği maçta ilk golünü kaydetti.

2011 yılının ocak ayında FSV Mainz 05 II takımına transfer olan Yunus Mallı 2015-2016 sezonunda FSV Mainz 05 takımının 10 numaralı formasını aldı. TSG 1899 Hoffenheim maçında hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çeken Mallı, FSV Mainz 05 takımı ile 11 Mayıs 2015 tarihinde sözleşmesini 30 Haziran 2018 tarihine kadar uzattı..

Yunus Mallı, 5 Ocak 2017’de 12.5 Euro bonservis bedeli karşılığında Mainz 05'ten Wolfsburg'a transfer oldu. Wolfsburg ile 83 maça çıkan Yunus Mallı 32 gol atıp 23 asist yaptı. Yunus Mallı 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında Union Berlin'de kiralık olarak forma giydi.

A Milli Takım forması giyen Yunus Mallı, ay-yıldızlılarla 25 maça çıktı. Yunus çıktığı 25 maçta 1 kez ağları havalandırdı.