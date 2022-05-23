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Aktüel Yunus Kılıç’dan yaralı askerimize ziyaret
Aktüel

Yunus Kılıç’dan yaralı askerimize ziyaret

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı, AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Pençe-Kilit Opersayonu'nda yaralanan P.Söz. Er Ömer Faruk Delibaş hakkındaki son durumu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 16:29:00 -
Yunus Kılıç’dan yaralı askerimize ziyaret

YENİ AKİT  ANKARA

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı, AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Pençe-Kilit Opersayonu'nda yaralanan P.Söz. Er Ömer Faruk Delibaş hakkındaki son durumu paylaştı. Tedavi gördüğü hastane Delibaş’ı ziyaret eden Kılıç, “Pençe-Kilit Opersayonu'nda yaralanan, Sarıkamış-Akören Köyünden P.Söz. Er Ömer Faruk Delibaş'ı tedavi edildiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi-Ankara Hastanesi'nde ziyaret ederek şifa dileklerimizi ilettik. Şükür sağlığı ve morali iyi” ifadelerini kullandı.

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