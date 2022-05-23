Yunus Kılıç’dan yaralı askerimize ziyaret
TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı, AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Pençe-Kilit Opersayonu'nda yaralanan P.Söz. Er Ömer Faruk Delibaş hakkındaki son durumu paylaştı.
YENİ AKİT ANKARA
TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı, AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Pençe-Kilit Opersayonu'nda yaralanan P.Söz. Er Ömer Faruk Delibaş hakkındaki son durumu paylaştı. Tedavi gördüğü hastane Delibaş’ı ziyaret eden Kılıç, “Pençe-Kilit Opersayonu'nda yaralanan, Sarıkamış-Akören Köyünden P.Söz. Er Ömer Faruk Delibaş'ı tedavi edildiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi-Ankara Hastanesi'nde ziyaret ederek şifa dileklerimizi ilettik. Şükür sağlığı ve morali iyi” ifadelerini kullandı.