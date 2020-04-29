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Aktüel

Yunus Emre Enstitüsünün Bosna Hersek'teki Çocuk Şenliği "online" yapılacak

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünün sosyal medya hesaplarından canlı takip edilebilecek şenliğin sunuculuğunu "Elif" dizisinin başrol oyuncusu İsabella Damla Güvenilir yapacak

2020-04-29 13:50:37 -
Yunus Emre Enstitüsünün Bosna Hersek'teki Çocuk Şenliği "online" yapılacak

SARAYBOSNA (AA) - Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Bosna Hersek'te 8 yıldır aralıksız düzenlediği Çocuk Şenliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle bu yıl online gerçekleştirilecek.

Enstitü tarafından Bosna Hersek'te 2011'den beri yürütülen Tercihim Türkçe Projesi'nin final etkinliği olan ve her yıl binlerce Bosnalı çocuğu bir araya getiren şenlik, yarın Saraybosna YEE'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.

Saraybosna YEE'den yapılan yazılı açıklamada, saat 16.00'da başlayacak 8. Çocuk Şenliği'nin sunuculuğunu Bosna Hersek'te büyük beğeniyle izlenen Türk dizi "Elif"in başrol oyuncusu İsabella Damla Güvenilir'in yapacağı bildirildi.

Açıklamada, şenliğe Türkiye ve Bosna Hersek'ten birçok önemli ismin yanı sıra YEE Başkanı Şeref Ateş, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersek'ten kanton düzeyinde bakanlar ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın da katılacağı belirtildi.

Geçmişte yapılan şenliklerde sahne almış ünlülerin yanı sıra iki ülkenin sanat ve spor camialarından isimlerin de yer alacağı şenliğe, Bosna Hersek'teki devlet okullarından ve bu okulların İstanbul'daki kardeş okullarından öğrenciler de şarkılarıyla katılacak.

8. Çocuk Şenliği, Bosna Hersek'te çocuk şarkıları ile tanınan ve sevilen Latif Mocevic'in vereceği konserle sona erecek.

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