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Yunus Emre Enstitüsü Ürdün'de 'ok atma' etkinliği düzenledi

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Türk okçuluğu dünya genelinde meşhurdur. Ancak buna rağmen atalarımız bunu dünyayı yok etmek için kullanmamıştır." dedi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 08:30
Yunus Emre Enstitüsü Ürdün'de 'ok atma' etkinliği düzenledi

Ürdün'deki Yunus Emre Enstitüsü Amman Türk Kültür Merkezi, ok atma etkinliği düzenledi.

Başkent Amman'da gerçekleştirilen etkinlikte, Türk okçuluğunun tarihiyle ilgili seminerin yanı sıra fotoğraf sergisi de gerçekleştirildi.

Etkinlikte ayrıca Türk Kültür Merkezi öğrencileri, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile birlikte ok atışı yaptı.

Yaklaşık 2 saat süren etkinlik sırasında Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ve diğer Türk yetkililer hazır bulundu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "ilk kez geldiği Ürdün'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu" ifade etti.

Okçuluğun Türklerin eski kültürlerinden biri olduğunu ve buraya da Ürdünlülerin antrenmanlarını yerinde izlemek için geldiğini söyleyen Erdoğan, "Geleneksel Türk okçuluğu, dünya genelinde meşhurdur. Ancak buna rağmen atalarımız bunu dünyayı yok etmek için kullanmamıştır." diye konuştu.

Türkiye ile Ürdün arasındaki ilişkilerin ayrıcalıklı olduğunu belirten Erdoğan, "Yarım günden beri Amman'da olmama rağmen birbirimizi bağlayan ilişkilerin derinliğini hissettim. Dostluk ve ilişkilere dayanan büyük tarihe sahibiz. Bu ilişkilerin devam etmesini ve artmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 08:30
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  2. Ürdün
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