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Yunus Emre Elektrik Santrali de satışa çıkarıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal,FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yönetimi TMSF kayyımlarına devredilen Naksan Grubu şirketlerinden Adularya Enerji Yunus Emre Termik Santrali satış ihalesine çıkılacağını açıkladı.

31 Mayıs 2019 Cuma 09:44
Yunus Emre Elektrik Santrali de satışa çıkarıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal,  FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yönetimi TMSF kayyımlarına devredilen Naksan Grubu şirketlerinden Adularya Enerji Yunus Emre Termik Santrali satış ihalesine çıkılacağını açıkladı. Başkan Gülal, Yunus Emre Termik Santrali’nin iki yıldır TMSF kayyımında yönetildiğini belirterek, burasının Türkiye’nin önemli termik santrallerinden birisi olduğunu söyledi. Santralde 792 personelin görev yaptığını ifade eden Gülal, şöyle konuştu: “Biz burayı milli ekonomiye kazandırmak adına satışını planlıyoruz. 1.1 milyar yüz milyon lira muhammen bedelle ihaleye çıkacağız. Bu süreçte tüm yatırımcıları bu ihaleye davet ediyoruz. Adularya Yunus Emre Termik Santrali sadece Eskişehir özelinde değil, ülkemiz için önemli bir tesis dolasıyla bunu devraldığımız günden itibaren milli ekonomiye kazandırma hesapları içindeydik. İnşallah iyi bir netice ve satış rakamıyla bunu milli ekonomiye kazandırmak istiyoruz.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 09:44
  1. Eskişehir
  2. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal
  3. FETÖ/PDY
  4. TMSF
  5. Naksan Grubu şirketlerinden Adularya Enerji Yunus Emre Termik Santrali

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