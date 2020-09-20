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Kültür - Sanat Yunanlıların yıktığı tarihi cami tekrar ibadete açıldı
Kültür - Sanat

Yunanlıların yıktığı tarihi cami tekrar ibadete açıldı

Üzerinde taşıdığı kurşun ve top mermileri izleriyle Yunan işgalinin acılarını yansıtan Yalova Güneyköy’deki tarihi cami, restorasyonun ardından tekrar ibadete açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 10:16:00 -
Yunanlıların yıktığı tarihi cami tekrar ibadete açıldı

Gördüğü hasardan dolayı, son 20 yıldır kullanılamayacak durumda olan “Gazi Minareli Cami” olarak bilinen 107 yaşındaki Eski Cami, köy halkı ve hayırsever vatandaşların desteğiyle aslına uygun olarak restore edildi. Diyanet ile yapılan görüşmeler neticesinde camiye imam ataması da yapıldı.

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