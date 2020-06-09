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Aktüel

Yunanlıların ölüme terk ettiği 134 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 3 lastik bot içerisindeki 134 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 10:00:10 -
Yunanlıların ölüme terk ettiği 134 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 3 lastik bot içerisindeki 134 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.


Ayvacık sahillerinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 3 lastik bot içerisindeki 134 göçmen, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edildi. Ayvacık’ın Babakale, Sivrice ve Arıklı açıklarındaki 3 lastik bot içerisindeki toplam 134 göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.


Sahil Güvenlik botlarına alınan kaçak göçmenler, Ayvacık’ın Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi.

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