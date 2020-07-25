Yunanistanlı Müslüman yazar: Kemalizm ölmüştür
İslam ile müşerref olduktan sonra kendisini tebliğ vazifesine adayan Yunanistanlı Müslüman yazar Hamza Tzortzis, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının ardından, "Kemalizm ölmüştür" ifadesini kullandı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması tüm dünyanın gündeminde.
Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet erkanının ve 350 bin vatandaşın katılımıyla kılınan Cuma namazı, İslam milletini büyük sevince boğdu. Batı dünyası ve batı kuklaları ise, Ayasofya'nın açılışından son derece rahatsız oldu.
Özellikle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbesi, adeta turnusol kağıdı vazifesi gördü.
Kılınan namazın ardından İslam dünyasından çok sayıda tebrik mesajı gelirken, en ilginç mesajlardan birini Yunanistanlı Müslüman yazar Hamza Tzortzis paylaştı.
Twitter hesabından Tzortzis, "Kemalizm ölmüştür. Cenazesini göreceğiz İnşaAllah" ifadelerini kullandı.