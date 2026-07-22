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Flaş hamle: İtalya'da manşetler sarı-kırmızı! Çizme, Galatasaray'ı konuşuyor

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Flaş hamle: İtalya'da manşetler sarı-kırmızı! Çizme, Galatasaray'ı konuşuyor

İtalya’da manşetler sarı-kırmızı! Çizme basını, Galatasaray’ın Serie A’yı sarsan dev transfer operasyonunu konuşuyor. Juventus’un stoperi Bremer için 50 milyon euro teklif edip oyuncuya yıllık 8 milyon euro öneren sarı-kırmızılılar, Milan’ın süper yıldızı Rafael Leão için de zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle masada. Türkiye’ye kapıyı aralayan Leão ve teklifi değerlendiren Bremer için Çizme'de sıcak saatler başladı!

#1
Foto - Flaş hamle: İtalya'da manşetler sarı-kırmızı! Çizme, Galatasaray'ı konuşuyor

Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedeflerini büyüten Galatasaray, İtalyan basınında manşetleri süslemeye devam ediyor. Çizme'nin önde gelen spor gazeteleri Corriere dello Sport ve La Gazzetta dello Sport, sarı-kırmızılıların Serie A'nın iki süper yıldızı için başlattığı dev operasyonu birinci sayfadan duyurdu.

#2
Foto - Flaş hamle: İtalya'da manşetler sarı-kırmızı! Çizme, Galatasaray'ı konuşuyor

Corriere dello Sport, manşetinde “Türk Kurtarma Operasyonu: Galatasaray, Bremer ve Leão'nun peşinde. Osimhen'in kulübü, Juventus ve Milan ile görüşmeye hazır” ifadelerine yer vererek transfer piyasasının altüst olduğunu yazdı. Galatasaray, Juventus'un Brezilyalı savunma kayası Bremer'i kadrosuna katmak için kesenin ağzını açtı. Sarı-kırmızılı yönetimin yapacağı 50 milyon euroluk teklifin, oyuncunun serbest kalma bedeline yaklaşması sebebiyle Juventus yönetimini masaya oturmaya ikna ettiği belirtildi.

#3
Foto - Flaş hamle: İtalya'da manşetler sarı-kırmızı! Çizme, Galatasaray'ı konuşuyor

Öte yandan Galatasaray, yıldız stoper Brezilyalıya sezon başına 8 milyon euro net maaş teklif etti. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Bremer teklifi henüz kesin olarak kabul etmese de gösterilen bu yoğun ilgiyi geri çevirmedi ve değerlendirme kararı aldı.

#4
Foto - Flaş hamle: İtalya'da manşetler sarı-kırmızı! Çizme, Galatasaray'ı konuşuyor

Serie A'da transfer gündemini sarsan bir diğer gelişme ise Rafael Leão cephesinde yaşanıyor. Şu anda Portekizli yıldız için resmi ve ciddi girişimde bulunan tek kulübün Galatasaray olduğu vurgulandı.

#5
Foto - Flaş hamle: İtalya'da manşetler sarı-kırmızı! Çizme, Galatasaray'ı konuşuyor

İtalyan devi Milan, 25 yaşındaki kanat oyuncusu için en az 50 milyon euro bonservis bedeli istiyor.Galatasaray yönetimi, transferi zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bitirmeyi hedefliyor. La Gazzetta dello Sport, Leão'nun kariyerinde ilk kez Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığını ve transfere yeşil ışık yaktığını yazdı. İtalyan basını, Victor Osimhen hamlesiyle dünya çapında ses getiren Galatasaray'ın hem Juventus hem de Milan ile önümüzdeki günlerde pazarlıkları resmiyete dökeceğini ve sürecin en sıcak dönemine girileceğini bildirdi.

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