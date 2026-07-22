Flaş hamle: İtalya'da manşetler sarı-kırmızı! Çizme, Galatasaray'ı konuşuyor
İtalya’da manşetler sarı-kırmızı! Çizme basını, Galatasaray’ın Serie A’yı sarsan dev transfer operasyonunu konuşuyor. Juventus’un stoperi Bremer için 50 milyon euro teklif edip oyuncuya yıllık 8 milyon euro öneren sarı-kırmızılılar, Milan’ın süper yıldızı Rafael Leão için de zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle masada. Türkiye’ye kapıyı aralayan Leão ve teklifi değerlendiren Bremer için Çizme'de sıcak saatler başladı!