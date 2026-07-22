Flaş hamle: İtalya'da manşetler sarı-kırmızı! Çizme, Galatasaray'ı konuşuyor

İtalyan devi Milan, 25 yaşındaki kanat oyuncusu için en az 50 milyon euro bonservis bedeli istiyor.Galatasaray yönetimi, transferi zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bitirmeyi hedefliyor. La Gazzetta dello Sport, Leão'nun kariyerinde ilk kez Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığını ve transfere yeşil ışık yaktığını yazdı. İtalyan basını, Victor Osimhen hamlesiyle dünya çapında ses getiren Galatasaray'ın hem Juventus hem de Milan ile önümüzdeki günlerde pazarlıkları resmiyete dökeceğini ve sürecin en sıcak dönemine girileceğini bildirdi.