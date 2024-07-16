  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

15 Temmuz'un kalpleri titreten anlarından birisi!

İtalya'dan Türkiye'ye çok büyük ayıp! Türk devini göz göre göre engellediler

Türkiye için dehşete düşüren deprem uyarısı: 1000 yıllık fay uyandı

Nuseyrat Mülteci kampına bir saldırı daha! Şehit ve yaralılar var

Üstad Kadir Mısıroğlu'nun 15 Temmuz sözleri ihanetin yıldönümünde gündem oldu!

Elitaş'tan sokak köpekleri açıklaması: Köpeğin ölümünü haber yaptılar! Çocuğun ölümünü haber yapmadılar

Türk Boğazlarını bitirecek planın içinde olan ülke Türkiye'nin kapısını çaldı: Bize gemi verin

15 Temmuz gecesi sela okuduğu için camide darbedilmişti! O müezzin yaşadıklarını anlattı

ABD'ye savunma sanayii tokadı! Kazıklamaya çalıştılar ama bu kez yemediler

Filistin rozeti ile restorana almadılar! İşte Avupa'nın iki yüzlülüğünü ifşa eden video
Ekonomi Yunanistan'ın uygulaması sektörün canını sıktı! Çözüm bulunmazsa durum kötü!
Ekonomi

Yunanistan'ın uygulaması sektörün canını sıktı! Çözüm bulunmazsa durum kötü!

Yeniakit Publisher
2024-07-16 10:14:00 - 2024-07-16 10:17:50
Yunanistan'ın uygulaması sektörün canını sıktı! Çözüm bulunmazsa durum kötü!

Yunanistan'ın uyguladığı kapıda vize uygulaması ile Türk turisti yurtdışına kaptıran sektör temsilcileri durumdan şikayetçi olurken, TURSAB Başkanı Bağlıkaya “Problemi doğru bir şekilde teşhis etmez ve gerekli adımları atmazsak, sıkıntı büyüyecektir. '' dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, iç turizmde artan maliyetlerden dolayı Türk turistlerin daha çok yurt dışı turizmini tercih etmesi ve bazı kesimlerin Yunan adalarında uygulanan kapıda vize uygulamasının kaldırılmasına yönelik taleplerini değerlendirdi.

Seyahat acenteleri olarak kapıda vize uygulamasının sonlandırılması yönünde bir taleplerinin bulunmadığının altını çizen Bağlıkaya “Tam aksine seyahat etmeyi ve tatile çıkması en temel insan hakları arasında görüyoruz. Bu sebeple uzun yıllardan beri erken rezervasyon kampanyaları üzerine ciddi adımlar attık. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşulların da etkisiyle vatandaşlarımızın tatile erişimi zorlaşırken, kapıda vizenin kaldırılması şeklindeki taleplerle bu zorluğu daha da artırmanın yanlış olacağını düşünüyoruz” dedi.

SEYAHATLERİ ENGELLEMEK ÇÖZÜM DEĞİL

Vatandaşın kendi ülkesinde tatil imkânı bulamayıp, yurt dışında tatil yapmayı tercih ettiği durumda, bir turizm başarısından söz edilemeyeceğini kaydeden Bağlıkaya “Turizmde kötü bir gidişat varsa bunun çözümü, rakiplerimize yapılan seyahatleri engellemek değil, turist memnuniyetsizliğinin nereden kaynaklandığını bulmaktan geçiyor. Sorunu doğru bir şekilde teşhis etmez ve gerekli adımları atmazsak turizmdeki sıkıntılar sadece iç pazarla sınırlı kalmayacak, ülkemize gelen ziyaretçi sayısını da olumsuz etkileyerek çok daha fazla büyüyecektir. Uluslararası düzeyde çok keskin bir rekabet var. Turizm tanıtım ve pazarlaması için sektörden toplanan büyük bütçelerin heba edilmemesi ve sektörün faydasına kullanılması çok büyük önem arz ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

YILDIZ AZALDI, SÜRE KISALDI

Mevcut ekonomik koşullar sebebiyle vatandaşların tatil tercihlerinde de değişiklikler meydana geldiğini belirten Bağlıkaya “Daha önce 5 yıldızlı tesisleri tercih edenlerin 4 yıldıza, 4 yıldız tercih edenlerin ise 3 yıldıza kaymaya başladığını veya tesis niteliği değişmese bile tatil süresini kısalttığını görüyoruz. Ayrıca pandemi döneminde başlayan kamp ve karavan tatillerine ilgi de artarak devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Hem vatandaşları hem de sektörü ve iç turizmi canlandıracak teşvik ve destekler verilmesinin çok daha çözüm odaklı bir yaklaşım olacağını savunan Bağlıkaya “Bu kapsamda, tatile gidecek vatandaşlarımıza, uygun koşullu uzun vadeli özel şartlarda kredi desteği verilebilir. Çalışanların tatil imkânlarının artırılması için şirketlere teşvikler sunulabilir” önerisinde bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Turizm devi şirket iflas etti. İflas bayrağını çekti: Türkiye'de neredeyse gitmediği yer yoktu
Turizm devi şirket iflas etti. İflas bayrağını çekti: Türkiye'de neredeyse gitmediği yer yoktu

Ekonomi

Turizm devi şirket iflas etti. İflas bayrağını çekti: Türkiye'de neredeyse gitmediği yer yoktu

Aydıntepe'nin yaylaları turizme can katacak
Aydıntepe'nin yaylaları turizme can katacak

Yerel

Aydıntepe'nin yaylaları turizme can katacak

Emlakçılar, araba galericileri ve turizmciler "Yandık bittik" diye feveran ediyorlardı! O isim, "Ağlayın ama neye?" diyerek bombaladı! Fırsatçılığın elbet bir sonu olacaktı
Emlakçılar, araba galericileri ve turizmciler "Yandık bittik" diye feveran ediyorlardı! O isim, "Ağlayın ama neye?" diyerek bombaladı! Fırsatçılığın elbet bir sonu olacaktı

Medya

Emlakçılar, araba galericileri ve turizmciler "Yandık bittik" diye feveran ediyorlardı! O isim, "Ağlayın ama neye?" diyerek bombaladı! Fırsatçılığın elbet bir sonu olacaktı

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Malatyalı

teşviki geçin millete kazık atmayın yeter

Çılgın Türk

Günaydın şimdiye kadar aklınız neredeydi yunan ab vatandaşı elini kolunu sallayarak buraya gelecek Tc vatandaşı kuyrukta vize bekleyecek üstüne birde para verecek Devletin olmadığı yerde karaduzen işler kim kimi operse millet kendini hala galaksinin başkenti saniyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23