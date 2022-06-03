Yunanistan'ın provokasyonuna Türkiye'den sert tepki: Bu çıkmaz sokaktır!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan’ın Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez. Bu saldırgan propagandalarla varılacak hiçbir yer yoktur. Yunanistan hükümeti başka ülkelere Türkiye’yi şikayet eden dilekçeler yazarak sorunları çözemez" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Yunanistan’ın Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yunanistan’ın Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez. Bu saldırgan propagandalarla varılacak hiçbir yer yoktur. Yunanistan hükümeti başka ülkelere Türkiye’yi şikayet eden dilekçeler yazarak sorunları çözemez.

"Yunanistan'ın dikkatli bir dil kullanması gerekir"

Türkiye’nin ’mavi vatan’ımızdaki faaliyetleri egemenlik haklarımıza ve hukuka dayanmaktadır. Yunanistan’ın hak ve menfaatlerimize dönük dikkatli bir dil kullanması gerekir. Başka ülkelerin aşırı beyanları egemenlik alanımızda ve hukuk karşısında hiçbir şey ifade etmez. Yunanistan başka ülkelerin kendisine verdiği desteğin karşılığında ne beklediklerini iyi değerlendirmelidir.

"Hukuksuz bir yolu tercih etmektedir"

En sağlam yolun sorunları Türkiye ile masada çözmek olduğunu anlamalıdır. Yunanistan adaların silahlandırılması ile hukuksuz bir yolu tercih etmektedir. Bu çıkmaz sokaktır. Yunanistan’ın hukuksuzluğuna kabile dayanışması mantığıyla destek veren ülkeler Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusunda iyi niyetli değildir. Fransa’nın sürekli tahrik edici açıklamalar yapması diplomatik çözümlere zarar vermektedir."

Miçotakis'ten Ege'de yeni provokasyon

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, gayri askeri statüdeki İstanköy, İstanbulya ve Keçi Adası'nı ziyaret etti. Miçotakis, Bodrum'un hemen yanı başındaki İstanköy adasını ziyaret etti. İstanbulya adasına ziyaretinde de incelemelerde bulundu. Miçotakis'in sonraki adresi ise Keçi Adası oldu.

Sosyal medya hesabından kayalıklara çizilmiş Yunan bayrağı fotoğrafı paylaştı. "Ege'nin mavisi, bayrağın mavisi ile buluşuyor" ifadelerini kullandı.

Yunan askerleriyle poz verdi. Bu sırada Yunan hücum botları da ada etrafında devriye gezdi.

Görüntüleri paylaşan Yunan medyası, Miçotakis'in polis karakolu, sağlık ocağı ve sahil güvenlik ofisini ziyaret ettiğini yazdı.

Hukuk hiçe sayılıyor

Keçi Adası 1947 Paris Antlaşması'yla Yunanistan'a devredilen adalar listesinde yer almıyor. Keçi adası, Türkiye'nin 6 millik karasuları içinde, Yunanistan'a 320 kilometre, Marmaris'e 8 kilometre uzaklıkta. Lozan Antlaşması'na göre Türkiye kara sularında yer alan bu adanın Yunanistan tarafından silahlandırılması yasak.

Ancak Atina yönetimi, diğer adalarda yaptığı gibi, uluslararası hukuku da çiğneyerek Keçi Adası'nı silahlandırıyor.