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Aktüel Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenler ortak operasyonla kurtarıldı
Aktüel

Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenler ortak operasyonla kurtarıldı

Yunanistan'dan Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki göçmenleri Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kara üzerinden kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 23:24:00 -
Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenler ortak operasyonla kurtarıldı

Yunanistan’ın Ege adalarından Türk karasularına geri lastik bot içinde geri ittiği düzensiz göçmenlerin botu sürüklenerek Datça açıklarında karaya vurdu

Datça ilçesinde can salı içerisindeki bir grup düzensiz göçmenin sürüklenerek karaya çıktığının tespit edilmesi üzerine ilçe Sahil Güvenlik ve Datça İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ortak icra edilen faaliyet sonrası 12 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kara üzerinden kurtarıldı.

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