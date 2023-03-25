Yunanistan'ın İHA'sı dalga konusu oldu

Türkiye, insansız hava aracı teknolojisinde sayılı ülkeler arasına girmeyi başardı. Bu kapsamda yerli ve milli savunma sanayii adımlarıyla Yunanistan'ı korkutmaya devam ediyor. Dünyada söz sahibi Türkiye'ye rakip olmaya çalışan Yunanistan ise buna karşılık atağa geçti.

Son dönemde silahlanmaya yatırım yaparak gövde gösterisine geçti.

Yunan İHA'sı

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi saf dışı bırakmak isteyen Yunanistan, 1 yıl boyunca çalışarak 'Smart Flying Machines' adlı İHA'yı tasarladı. İHA, sosyal medya üzerinden paylaşılarak duyuruldu. Test uçuşunu gerçekleştirildiği anlara yer verilen paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Türkiye'ye rakip olma hayali

Yunanistan'ın silahlanma hamlesi, Türkiye'de uçuş rekorları kıran Bayraktar TB2 ve AKINCI'ya rakip olacağı iddia ediliyor. Yunanistan hükümeti, Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve son olarak Ukrayna'da farkını gösteren SİHA'lara, kendi ürettikleri İHA ile rakip olmanın hayalini kuruyor.

Alay konusu oldu

Sosyal medyada alay konusu olurken, 'Bunu da mı çalmışlar', 'Daha büyüklerini teknofestte öğrenciler yapıyor' yorumlar yapıldı. Yunan İHA'sının Bayraktar TB2'ye benzerliği dikkat çekti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte o tweet'lerden bazıları: