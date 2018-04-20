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Yunanistan'ın eteği tutuştu! Türkiye'ye karşı donanma için...

Yunanistan, Fransa’dan Freem tipi fırkateyn kiralayacağını açıkladı.

20 Nisan 2018 Cuma 11:08
Yunanistan'ın eteği tutuştu! Türkiye'ye karşı donanma için...

Sürekli Türkiye'ye aklınca gözdağı veren ve donanma başta olmak üzere ordularına güvendiklerini söyleyen Yunan yetkililerin eteği tutuştu. 

Kathimerini gazetesinin manşet haberine göre, Yunan donanması 2 Fremm tipi fırkateyni Fransa'dan leasing sistemi ile donanmaya katacak.

SATIL ALAMAYINCA KİRALAYACAK

Özellikle memurların maaşını sürekli kısmak zorunda kalan, halkı isyan ettiren Yunan hükümeti, ekonomik krizi atlatamıyor. 

Yunanistan’ın ekonomisi hala IMF ve AB’nin sıkı denetimi altında olduğundan leasing sistemi (finansal kiralama) kullanıldığı belirtildi.

Gazeteye göre 2 yeni fırkateyn Ağustos ayında donanmaya katılacak. Fırkateynler silah, füze ve tüm teçhizatları ile birlikte Fransa’dan getirilecek.

Yıllık kiralama bedelinin ise yaklaşık 100 milyon euro olduğu belirtiliyor. Yunan Savunma Bakanlığının Ege'de artan gerginlik sebebiyle hızlı bir şekilde fırkateynlerin kiralanmasına karar verdiği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 11:08
  1. Türkiye
  2. Yunanistan
  3. Yunan ordusu
  4. yunan donanması
  5. Fransa

YORUM YAZ

  • ahmetahmet2 sa önce
    o gemilerin yakıtınıda kiralayın sivri sakalılar!
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